空汙紅害持續！北部竹苗民眾減少外出

2018-03-04 05:00 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



空氣品質拉警報，昨天北從基隆、南至台南陷入空汙「紅害」，環保署監測全台77站有41站達「紅色警示」，環保署雖開設第二級中央指揮中心，協調台電、中油降載減排及62間工業區自主減量，但環保署預估今天北部、竹苗、金馬仍達到對所有族群不健康的紅害等級，中部、雲嘉南也是橘色等級，將持續到明天鋒面報到才可望改善。

環保署表示，今天在偏南風的環境下，各地大多溫暖舒適、多雲到晴，不過也因為晨間風速微弱、擴散條件不佳，北部、竹苗空品區為「紅色警示」，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。

環保署預估，今天白天因風速增強，擴散條件轉佳，可能轉為「對敏感族群不健康」的「橘色提醒」，但入夜後風速偏弱，汙染物持續累積，可能再度轉為「紅色警示」；馬祖及金門地區受境外汙染物影響，則是「紅色警示」至「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南空品區也是「橘色提醒」等級。

今天高屏空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

環保署昨開設第二級中央防治指揮中心，協調內政部、經濟部、交通部、農委會、教育部、衛福部協助，台電協和、台中和興達電廠都已降載，62間工業區3340家鋼鐵、石化等大型排放源自主減量。