黃健豪：台中發電廠只降載160百萬瓦 依舊火力全開

2018-03-04 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



台灣西部昨天空氣品質差，為改善空品，台電宣稱，台中火力發電廠共10機組，除了原本的1號機環保工程，4號機歲休外，其餘8機組在上午7時至下午5時實施友善降載，共計降載發電1260百萬瓦。國民黨發言人黃健豪在臉書貼文揭露新聞裡沒有的數據，並且踢爆，所謂的友善降載，實際上總共只降了160百萬瓦，台中火力發電廠依舊火力全開。

參加國民黨台中市北屯區市議員初選的黃健豪以曾在經濟部的經驗，特別在臉書文章中教民眾如何上台電官網查詢各機組發電量，以了解台電發電的真實情況。

黃健豪在臉書表示，台中市這兩天的空氣品質髒到爆炸，台電和台中市政府告訴我們，「台中火力發電廠實施友善降載，共計降載發電1260百萬瓦。」

他分析指出，降載1,260百萬瓦看似很有誠意，但事實上，打開台電官網來看，「搜尋台電公司➡️資訊揭露➡️電力供需資訊➡️各機組發電量」，你就會赫然發現，標註「台中＃」的，本來就有兩部機組，各550萬瓦，跟空氣汙染無關，根本就沒開機！

黃健豪表示，換句話說，有1,100百萬瓦是本來就沒有發電，所謂的1,260百萬瓦，隨便一算：1,260-550-550=160，總共只降了160百萬瓦，台中火力發電廠依舊火力全開。

黃健豪質疑，當然，全台灣的供電是中央政府的責任，林佳龍可以推卸責任，但用濫竽充數的數據欺騙台中市民，這是林佳龍的責任，還是中央政府的責任？他說，林佳龍市長舉債全國最高，該拿點預算為市民採購口罩了吧？