今空汙嚴重有原因！環保署：恐持續到下周一

2018-03-03 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



受到境內汙染物影響，加上逆溫層下降等因素，導致全台西半部各地從基隆至台南的空氣品質指標多半達到對所有族群不健康的紅害等級，環保署早上開設第二級中央防制指揮中心，並請協調61家公司降載減排。環保署空保處長蔡鴻德表示，這波恐怕會持續至3月5日，希望工廠及工地配合降載措施。

由於西半部空氣品質不佳，各地紛紛亮起紅色警戒，已達「紅害」等級，環保署依據法在今天上午開設第二級中央防制指揮中心，這也是秋冬以來第3次開設。

昨晚適逢元宵節，民族活動鞭炮等施放量較頻繁，且擴散不良，空氣汙染物累積快速，環保署根據判斷，西半部地區風速仍偏弱，擴散條件持續不佳，北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區清晨仍可能為「紅色警示」，白天風速稍增強轉為「橘色提醒」等級，夜間局部時段仍可能達「紅色警示」；馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

為避免空品惡化，台電公司已配合於昨天自主降載減排措施，共計減載1750萬度。而中油公司配合減緩空品惡化情形，已減少燃料油及增加天然氣用量與停止吹灰工作，並增加設備元件自主檢測查核及廠內及周界例行巡查。中龍鋼鐵公司今天亦在工廠安全運轉及全廠能資源平衡情況下，已配合加強減排調整產能，並加強原料堆置場灑水頻率抑制揚塵。相關國營企業今明二日皆將持續配合自主降載減排措施，啟動超效能運轉與減排降載等機制，減緩空品持續惡化情形。