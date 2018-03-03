中火降載1260MW？環團批：以少報多假數據

2018-03-03 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市環保局指出，全台灣今天受微弱風場環境影響，大氣擴散條件持續不良，上午7時西半部從台北至雲嘉南、甚至金門，計有42站空品指標達紅色等級（對所有族群不健康）等級以上，環保局啟動應變措施，通報前30大型汙染源配合減排並加強巡查，台中電廠也配合環保友善降載，降載量1260MW。

環保局長白智榮表示，由於整個西半部空氣品質皆不佳，因此包括協和、林口、中火、興達等北中南火力電廠均啟動降載。其中，台中電廠今天上午7時至下午5時配合環保友善降載，降載量1260MW。

其中台中火力發電廠共10機組，除了原本的1號機環保工程，4號機歲休外，其餘8機組在上午7時至下午5時實施友善降載，共計降載發電1260百萬瓦。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣質疑，中火降載的1260ＭＷ是以少報多，這是包含歲修的機組的數據。台電網站有公告機組降載量，清清楚楚楚，1260MW執行中是含歲（檢）修1100MW，實際上8個機組共降載160ＭＷ，2月20日之後，中火就沒有實際降載過。

許心欣抨擊，台中市政府都在說假話，每天降載1100ＭＷ都是假的，這是歲修機組，都已經停機了，算降載嗎？「友善降載」才是真的，市府故意不講清楚，民眾搞不懂，簡直是愚民的作法！

環保局表示，降載量配合歲修、也要評估發電用量，今日空品不良已達預警一級，台中也依空品不良緊急應變措施，啟動執行應變並通報環保署，包括通報前30大型汙染源配合減排並加強巡查。

環保局強調，昨天開始即啟動應變機制、今天也持續發佈，並非毫無做為，通報前30大型汙染源配合減排，加強巡查，這部分數據都已回報環保署，資訊能否揭示並非台中是的權限。