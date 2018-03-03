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全台空品紅害超過24小時 環團批政府警示不積極

2018-03-03 11:35聯合報 記者喻文玟╱即時報導

環保團體、主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，她從昨天一早就開始關心空品問題到今天，中央到地方政府預警一點都不積極，去年底跨年時，全台二分之一以上縣市空品惡化，環保署有警示，這兩天從台南以北均紅害，政府作為在哪裡？昨天做了什麼？還是今天才動作？

許心欣指出，元宵節夜晚台中市的空氣糟得不得了，昨晚8點多，東大站PM2.5高達99微克，停在東海大學的交通空品監測車PM2.5是破百達到107微克，「我們看不出來，台中市政府一整晚做了什麼？」「元宵煙火各地照放，也沒有呼籲！」

臉書「爭好氣聯盟」也指出，台中市的官方line群組告知中火降載？根本是「誤會一場」，台中市6站紫爆達中火降載標準，昨天上午就達標了，依舊沒有降載，整晚幾乎全面紫爆也沒有降載，一直到早上7點才開始降載，為時已晚。

環團要求台中市政府，空開前30大型汙染源減排數據，「市府只會說，民眾看不到，誰能相信有做到？」

台中市環保局指出，昨天開始即啟動應變機制、今天也持續發佈，並非毫無做為，通報前30大型汙染源配合減排，加強巡查，這部分數據都已回報環保署，資訊能否揭示並非台中是的權限。

環保局表示，環保署通知台中電廠也配合環保友善降載，降載量1260MW，全台協和、林口、興達等北中南火力電廠均啟動降載。

環保局表示，依據氣象資訊，這次空品不良狀況可能將持續至明天中午，台中市會持續監控空氣品質，現在民眾多有防護意識，仍會透過官方line群組提醒，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣指出，昨晚至今西半部均達紅害，中央應變措施啟動太慢。...
主婦聯盟台中分會副會長許心欣指出，昨晚至今西半部均達紅害，中央應變措施啟動太慢。圖／台中市環保團體提供
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台中市空品狀況不佳，已持續兩天。圖／台中市環保團體提供
台中市空品狀況不佳，已持續兩天。圖／台中市環保團體提供
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