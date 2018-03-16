吳音寧誰找的？柯文哲沒說錯 就是農委會推薦的

2018-03-16 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



針對北農休市案，農委會主委林聰賢與農委會副主委陳吉仲，這兩日分別在立法院經濟委員會和行政院會上提及，北農總經理的人事案只有北農董事長可以提案撤換，引起台北市長柯文哲不滿，柯文哲表示，「我現在就很想講髒話，人是他塞給我們的！」表達對農委會的不滿。

事實上，在去年6月北農人事案時，當時農委會推出彰化溪州鄉主任秘書吳音寧為北農總經理，柯文哲就曾表達不滿。

陳吉仲在去年6月12日，接受周玉蔻《蔻蔻早餐》廣播節目專訪宣傳農委會的新農業政策，受訪時就曾表示，當時農委會與台北市政府，雙方共識選出台北市副市長陳景峻擔任北農董事長，但當下北市府對總經理人選有意見。

陳吉仲當時在廣播節目中表示，原本農委會推的北農總經理人選是賴坤成，但台北市長柯文哲不同意，因此又推了吳音寧，陳吉仲坦承吳音寧是他推薦的，做得不好會承擔責任。

他當時也說，吳音寧是台灣農村陣線的成員，有豐富的行政經驗，在彰化溪州做了很多具體改革，也把農產品賣出去，對農業專業，希望外界到網路上去搜尋吳音寧的經驗與資歷，當時認為柯市長對這人事不滿，是因為沒有獲得完整資訊。

陳吉仲當時也說，對於吳音寧的人事案表示樂觀，農委會會全力幫助吳音寧，農委會會為她聘請專業顧問，未來吳音寧在北農對抗舊有勢力改革沒有問題。

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