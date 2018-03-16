談到陳吉仲就想罵髒話 柯P：人是他塞給我們的

2018-03-16 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天上午出席教育局和文昌國小的雙語教學活動。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲昨天在Youtuber呱吉的直播節目中連飆髒話，今天上午媒體關心北農休市案，問農委會副主委陳吉仲說只有北農董事長可提案撤換總經理一事，柯文哲說，「我現在就很想講髒話，人是他塞給我們的！」

柯文哲上午出席教育局活動，柯受訪被問到昨晚的直播，尺度很開，不只連飆髒話，還談到性專區等議題，講話直到柯的幕僚都說要吃血壓藥了。

對此柯說，他是在講一個概念，不管是Uber還是性專區，他的態度就是要管理不是禁止，嚴格用公開透明方式處理，也不要當鴕鳥，但也要看大家的想法。

未來會持續和和網紅合作直播嗎？柯說再看看，那只是朋友拜託就去客串一下；講髒話是不是不良示範，柯說他「平常講更多」。

台北農產運銷公司因年後休市頻繁引發菜價崩盤的爭議後，傳出吳音寧不適任的聲音，柯文哲更意有所指，要當初推薦吳當總經理的農委會來「善後」，但農委會不接招，表示只有兼任北農董事長得台北市副市長陳景峻有權力提案要吳音寧走人。

傳出台北市議員王世堅認為，柯文哲可能會拉攏前雲林縣長張榮味的張派，好把吳音寧換掉。

對此柯文哲今天出席教育局活動後說，王世堅講的話就不要理他就好了；至於可信度高不高，柯不滿表示，吳適任不適任跟張派有什麼關係？「他（王）如果覺得（吳）很適用，他自己去處理呀。」

柯文哲也說，北農休市本來是沒事，怎會搞成這樣，其實菜價波動也沒有大到崩盤，原本農曆春節過後菜價就會掉一點，應把前幾年的數據拿出來看。

柯抱怨，台灣這國家就這樣，口水戰一大堆。有問題解決就好，「扯誰跟誰鬥爭，天啊！」