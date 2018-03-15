吳音寧去留 陳吉仲：用白話文說 只有董事長有提案權

2018-03-15 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



台北農產運銷股份有限公司休市爭議延燒，北農總經理吳音寧成為眾矢之的。針對吳音寧是否適任，台北市長柯文哲今天苦笑說，「這人是他們（農委會）塞給我們的，現在還叫我們決定」。但農委會副主委陳吉仲強調，只有北農董事長（台北市副市長陳景峻兼任）可提案撤換總經理。

陳吉仲今天在行政院會後記者會表示，這次北農在兩周內有兩次連休3天，第二次即元宵節連休3天之所以農產品價量沒出現問題，不是因為連休3天沒問題，而是因為早就動員，包括農委會、北農、各地方政府及農民團體共同事先因應，因此，農委會已在3月1日行文各地方政府，針對消費地或產地批發市場，應避免連休3天。

對於吳音寧的去留，陳吉仲表示，農委會不會介入北農公司的經營治理，但絕對會做具體政策要求，包括要求北農穩定供應大台北的農產品，按品質拍賣、讓農民收益維持穩定水準，以及確保農產品到消費者手上是安全的等。