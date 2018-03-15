吳音寧去留 農委會稱尊重北市 柯文哲：人是他們塞給我們的

兼任北農董座的台北副市長陳景峻，上周向台北市長柯文哲請辭北農董座。對此，柯文哲表示，不會讓陳景峻請辭。至於農委會說吳音寧去流由北農董事會決定，柯文哲苦笑，「人是他們（農委會）塞給我們的，現在還叫我們決定。」

對於北農總經理吳音寧的適任問題，農委會主委林聰賢昨表示，總經理一職是由北農董事會決定，並非農委會的權責，但若是北市府准許吳音寧辭官，他會尊重。

柯文哲表示，坦白講現在市場處的報告還沒完整，連休三天也不是第一次，也不是只有台北市有，北農再怎麼厲害，也僅佔全國蔬果量的16%，且休市決定早在半年前就已決定，這是系統性出問題，統統都有責任。

北農股權送北市？林聰賢：非常有建設性

北農休市引發軒然大波，民進黨立委鄭運鵬建議農委會，放空北農的股分，把股權全數贈予給北市府，「好人做到底」，不再介入北農的人事，才能成為專職裁判，監控菜價抓菜蟲。農委會主委林聰賢回應，這個建議「非常有建設性」，會審慎考慮，允諾一個月內回覆。

立院經濟委員會今進行農委會業務報告。鄭運鵬指出，北農股分，台北市政府、農委會、民股和農會系統，各占四分之一，但民股加起來約54%，農委會和北市府各占22%多，加起來45%，是否可影響北農人事運作？

林聰賢表示，還是要尊重市場機制，政府若有太大的干預，恐影響整個市場的扭曲，必須審慎看待，讓菜價和菜量有穩定且健康的發展。