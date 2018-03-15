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立委建議把北農股權送北市府 林聰賢：非常有建設性

2018-03-15 10:25聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

北農休市引發軒然大波，至今延燒兩周未歇。民進黨立委鄭運鵬建議農委會，放空北農的股分，把股權全數贈予給北市府，「好人做到底」，不再介入北農的人事，才能成為「專職」裁判，監控菜價抓菜蟲，希望林聰賢好好考慮。農委會主委林聰賢回應，這個建議「非常有建設性」，會審慎考慮，也允諾1個月內回覆。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告。鄭運鵬質詢時提到，北農董事長陳景峻要辭職，北市長柯文哲不准，北農人事風波爭議快兩年，希望能在最近一段時間，以制度性解決。以前罵來罵去，人換來換去，他本來以為是常態，但他後來發現不是。

鄭運鵬指出，北農前身是台灣區果菜運銷股份有限公司，所占的運銷量約17%，因為以前有「台灣區」的身分，歷史延續下來，對台灣果菜價格的影響幅度有一定的分量。另從股分占比去看，台北市政府、農委會、民股和農會系統，各占1/4，但民股加起來比1/2還多一些，約占54%，農委會和台北市政府各占22%多，加起來45%，可以影響北農人事運作？

林聰賢回，一般來看是無法影響，但就長期運作，好像是有結構性影響。但他說，以往都是可以合作的。過去應該是以全國農會為主，跟部分民股結合。

鄭運鵬續問，如果可以合作，那農委會在其中的角色為何？林聰賢回，農委會的角色是站在農民跟整個台灣物價產銷平台上一個很重要的政府機制，「否則北農是1個公司，就談公司治理就好，也不會變成政治事件。」

但林聰賢也同意，歷史的沿革到今天，到了現代化，必須要有一個完整的機制去面對。「農委會不應該再陷入泥淖當中」，人事也不是農委會的重點。

林聰賢也強調，還是要尊重市場機制，政府若有太大的干預，恐影響整個市場的扭曲，必須審慎看待，讓菜價和菜量有穩定且健康的發展。

鄭運鵬表示，民進黨第一次執政時期，並沒有透過農委會介入台北農產運銷公司人事，因為當時是陳水扁當總統，馬英九當市長，真的沒辦法介入。一般來說都尊重台北市，只要把產銷處理好就好。這次是第一次人事還可以協調，柯文哲「看起來」好像還可以溝通，但他又接受許多「奇怪」的拜會，才會演變成人事鬥爭。

但鄭運鵬強調，這些事件讓外界看起來誤以為，各地農產運銷公司的人事運作，農委會都可介入，但事實上根本不是這樣，44個經營主體中，農委會只有在北農有股權，股利收入也不會是農委會的重點。為何還需要這個股權，建議農委會放空北農的股分，把股權全數贈予給北市府。

此外，鄭運鵬說，北農人事應該是北市府主導，農委會被動配合。林聰賢回，一向都是如此。

親民黨立委周陳秀霞表示，鄭運鵬建議把北農公司的股分送給北市府，她認為不太適當，因為是全民財產。如果真要處理，應該把農委會的股分公開，全民釋股，增加國庫的收入，也能讓讓全民監督。

農委會主委林聰賢赴立法院做業務報告。 本報資料照
農委會主委林聰賢赴立法院做業務報告。 本報資料照
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農委會北農鄭運鵬

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