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林聰賢：北農休市風波 是權力鬥爭

2018-03-15 00:06聯合報 記者彭宣雅／台北報導

農委會主委林聰賢赴立法院做業務報告，開會前受訪表示北農總經理的任免在於北農董事會...
農委會主委林聰賢赴立法院做業務報告，開會前受訪表示北農總經理的任免在於北農董事會，他認為外界糾結在人事問題，明顯是權力鬥爭。 記者高彬原／攝影
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北農總經理吳音寧被批不適任，農委會主委林聰賢昨天表示，吳的任免由北農董事會決定，不是農委會，「會尊重台北市政府」。他也說，這次事件很單純，北農去年5月就決定休市，知會各生產單位，當時大家都沒意見，「外界糾結在人事問題上，明顯是權力鬥爭」。

儘管林聰賢聲稱人事由北農董事會決定，但農委會在北農有5席官股董事，吳音寧人事案就是農委會去年強力主導推薦。

林聰賢昨赴立法院業務報告時表示，外界對於這次事件糾結在人事問題上，明顯是權力鬥爭；若回歸現實面，菜價波動一天跟往年相比，並沒有很大變化；北農去年5月26日決定休市，知會各生產單位，當時大家都沒意見。

林聰賢也說，以吳音寧的能力，一般的農產公司報表，有這麼複雜嗎？吳種過田，他不認為吳音寧分不清楚香蕉、芭蕉。

不過，國民黨立委張麗善拿出去年7月6日會議記錄說，當天包括農產公司、畜產公司、台北市青果公會、中華民國農會、台北市魚商工會都表示休市可能影響產銷；每個工會代表都有表達意見，只有農委會沒去參加，當然沒意見。

立委曾銘宗詢問，北農董事長陳景峻已請辭，市長柯文哲也嫌吳不夠專業認真，若同意吳請辭，農委會是否也同意？林聰賢表示，會尊重台北市政府。

北農農委會林聰賢

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