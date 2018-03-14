北農休市延燒 「拔吳」三國大戰

台北農產運銷公司總經理吳音寧。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

北農人事戰火向上延燒，藍營議員點名北農總經理吳音寧下台；隸屬雲林張派的北農民股董事張永成也揚言，3月28日董事會將提案撤換北農總經理吳音寧。面對北農休市引發的「拔吳」風暴，吳音寧昨僅表示，她現階段全力投入公司業務。

吳音寧人事再度牽動北農內部「三國大戰」，3月28日北農董事會暗潮洶湧。台北市副市長陳景峻請辭北農董事長一職，張派董事打算提案撤換吳音寧，農委會主委林聰賢表示尊重北市府，儘管北市府和農委會掌握過半董事席次，但市府決策高層說，柯文哲和民進黨關係緊張，市府還未決定要不要跟農委會「攤牌」，市長柯文哲現在也很頭大。

北農爭議延燒，讓台北市長柯文哲也很傷腦筋。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

北農共23席董事，至少出席過半董事，328才能開會。去年董事會改選，柯市府、農委會各自取得6席，剩餘11席民股董事，雲林張派至少掌握5席；若要最快掌握過半席次，北市府6席官股董事成關鍵。

張永成表示，日前北農接連休市、菜價下滑，吳音寧神隱不出面，做錯事不承認、不改進，專業度根本不足，才決定提案撤換吳音寧。至於是否跟北市府合作，張說，他不會當政治操作，農民權益不該被政治化。

知情人士說，代表北市府的陳景峻請辭後，農委會也應釋出善意「勸退」吳音寧，雙方歸零後才能盤整戰場；否則就算過了3月底董事會這一關，4月議會開議後也難過議員這一關，吳音寧不下台，一直都會成為政治箭靶，北農爭議牽動中南部農業縣市選票，也會影響民進黨選情。

國民黨台北市議員王鴻薇說，「以吳音寧的表現，下台100遍都不為過」，該走的不走，要走的卻是陳景峻，令人匪夷所思。但從行政院長賴清德的公開護航，他不認為柯文哲敢動吳音寧，尤其張派表明要拔吳，如果柯敢聯手，就是踏了民進黨的政治紅線。

民進黨市議員梁文傑說，菜價沒有崩跌，休市也是早定，不只吳音寧不須辭，連陳景峻請辭的動作也不需要，否則吳請辭的結果，只是再造成一場搶位大戰。