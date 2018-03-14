張永成：北市府農委會不挺「拔吳」 再出包自己承受

2018-03-14 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北農產運銷公司董事會3月28日登場，外界視為雲林張派系統的全國農會表態，將提案撤換總經理吳音寧，不過，北市府、農委會已掌握過半董事席次，總經理能否「拔吳」成功，恐上演市長柯文哲自稱「一定要專業」，或繼續跟民進黨合作的拔河戰。

北農董事之一的全國農會總幹事張永成受訪時表示，日前北農接連休市、菜價下滑，吳音寧卻神隱將近一周，做錯事不承認、不改進，專業度根本不足，農民成了犧牲品，所以決定董事會提案撤換吳音寧。

至於是否跟北市府合作，張永成表示，這不應當政治操作，農民權益也不該能被政治化；但他強調，日前爭議讓農民血本無歸，他提案是要表達自己及全國農會立場，若北市府、農委會選擇繼續挺吳音寧，假若未來又「出包」，那就自己概括承受。

北農人事案曾陷入市長柯文哲、民進黨、前雲林縣長張派三方角力。去年北農董事會改選，共計23席董事中，當時柯文哲、民進黨表達各自已順利取得「5+1席」，剩餘11席董事，據悉，雲林張派至少仍掌握5席。

依「公司法」規定，董事會出席董事至少過半，否則將宣告流會。隨著民進黨全面執政後，農委會、雲林張派時常針鋒相對，換言之，要快速掌握過半董事席次、舉行董事會討論「拔吳」提案，北市府6席官股董事成了關鍵之一。

國民黨籍市議員陳重文指出，當初北市府、民進黨、雲林張派達共識，北農董事長才由副市長陳景峻擔任，如今陳景竣口頭請辭董事長，就是不想再替吳音寧背書，也能看出北市府、雲林張派合作端倪，他相信董事會能開成，柯文哲更該順應民意換掉吳音寧。

不過，一位不具名董事分析，若北市府跟雲林張派合作，顯然直接跟民進黨、農委會對撞，尤其年底面臨市長選戰，民進黨仍能給柯文哲很多選舉資源，認為北市府、農委會之間合作沒太大問題。