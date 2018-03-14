休市延燒人事 北農發聲明強調吳音寧適任

2018-03-14 20:20 中央社 台北14日電



台北農產運銷公司總經理吳音寧。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台北果菜市場休市風波衍生人事紛擾，台北農產運銷公司董事長陳景峻向市長柯文哲口頭請辭，部分立委質疑北農總經理吳音寧不專業，北農今天則聲明強調吳音寧足以適任。

台北果菜市場接連休市，引發台北農產運銷公司兩大公股北市府和農委會互槓，台北市副市長、北農董事長陳景峻今天證實，北農休市導致菜價下跌處理不當，上週已跟台北市長柯文哲口頭請辭，柯文哲則要陳景峻再想想。

陳景峻說，對雲林鄉親、農民過意不去，因北農處理不好，致使農民遭受損失，若他不兼任北農董事長，對北農、農委會都好，否則各種消息傳來傳去與影射，也對農民不利。

立法院經濟委員會今天安排農委會業務報告，國民黨籍立委王惠美在會中質疑農委會用人不當，推薦吳音寧擔任北農總經理是政治凌駕專業。國民黨籍立委曾銘宗則質詢，陳景峻口頭請辭北農董事長，「農委會要不要讓吳音寧請辭？ 」

農委會主委林聰賢答覆，北農的人事任免，農委會尊重北農的公司治理，農委會也尊重台北市政府。

吳音寧接受中央社記者訪問時表示，她現階段最關心且最重要的事，就是全心全意推動北農的相關業務，主要就是每天讓菜價維持平穩狀況，並務實地做好北農總經理該做的工作和任務。

針對近日風波，北農發布聲明稿，駁斥部分媒體稱吳音寧「上任以來從未召集主管簡報」；強調北農業務會議每月召開1到2次，各部室主管和市場主管都必須參加，且吳音寧也都親自主持參與各種議題會議，並進行裁決。

聲明稿提及，北農具有組織完整和專業分工的團隊，關於公司各項業務（包含財務）除定期會議各部室會提出報告外，並由吳音寧做出決議，相關人員平時也會提供、彙報狀況給總經理；自吳音寧上任以來，北農財務持續穩健成長，可資公評。