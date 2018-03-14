【重磅快評】鬥垮董事長 原來北農文青總座不外行

2018-03-14 17:05 聯合報 主筆室



北農休市波每日都有新戲碼，今天有周刊爆料，陳景峻和吳音寧早有心結，吳音寧不僅有農委會當靠山，還聯手柯文哲心腹蔡璧如鬥陳景峻，陳景峻終於挺不住，今天以整件事情被過度政治化而請辭北農董事長；董事長活生生被總經理鬥垮，看來文青總經理雖對果菜外行，但玩政治卻遊刃有餘。

北農春節後連續休市導致菜價下跌，引發外界批評聲浪，也使得陳景峻及吳音寧的不和浮上檯面，台北市議員向周刊透露，兩人早有心結，但吳音寧不僅有農委會靠山，還有柯文哲心腹蔡壁如的支持，北農的事務，吳音寧都跳過陳景峻直接向蔡報告，甚至傳言吳音寧與蔡壁如已結拜乾姐妹，數度相約吃飯。

周刊爆料內容未知真假，但北農休市風波以來，從市長柯文哲的反應看來，確有幾分可能，因吳音寧有直通總統府的強大後台，並巧妙結交柯市長心腹，以致陳景峻雖貴為董事長，卻不敢對總經理吳音寧出重手，最後繳械投降，專業只能擺一旁。

其實陳景峻不必太灰心，形勢比人強，別說董事長治不了總經理，連市長柯文哲、農委會主委林聰賢也拿吳音寧沒辦法，柯文哲今天出席里長座談會時，媒體追問「蔡壁如聯手吳音寧鬥陳景峻」的事，他只是後瞪大眼睛，「齁」了一聲，隨即邊笑邊轉頭，表情欲言又止，演了一段默劇；柯市長也許有點無奈，其實吳音寧有總統府的後台，也不必找誰聯手，要鬥垮董事長，又有何難？

今天藍委曾銘宗質詢農委會主委林聰賢，直指台北市長柯文哲質疑吳音寧不專業也不認真，若北市府同意撤換吳音寧，林聰賢是否贊成？林根本不敢多說一句，只能官式回應，「會尊重台北市政府的決定」，至於吳音寧是不是不專業？林更不願意正面回答，僅說在立法院討論台北市政府的員工不是很理想；其實，林聰明心裡想說的，能不能換人，委員是問錯人了，因為人家有的是總統府後台。

一個以總經理制運作多年的北農，鬧出連續休市導致菜價下跌風波後，總經理神隱多日，行政院最後出面善後，啟動停辦六、七年耕鋤補償作業，但有權究責的人全部噤聲，事情鬧得沸沸揚還扯出政治鬥爭，連董事長都不做不下去，總經理卻依然文風不動，這樣文青總經理也算創造台灣公司治理的新模式。