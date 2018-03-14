親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人才西進誘因大
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

死因出爐！港女來台命案 疑遭男友勒斃「窒息死亡」

台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略

被問柯文哲若撤換吳音寧？ 林聰賢：會尊重北市府

2018-03-14 14:52聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會主委林聰賢。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
農委會主委林聰賢。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
分享

北農人事案在去年6月人事底定後，由溪州鄉主秘吳音寧接任北農總經理，但今年春節發生連續多次休市，加上春節天氣大好農產爆量影響，外界對於吳音寧是否適任有許多討論。

立委曾銘宗今天表示，台北市長柯市長質疑吳音寧不專業也不認真，加上台北市政府副市長、兼任北農董事長陳景峻今天已經請辭，若北市府同意撤換北農總經理吳音寧，農委會主委林聰賢是否贊成？林聰賢表示，「會尊重台北市政府的決定」。

立法院經濟委員會今天邀請林聰賢進行農委會業務報告，由於年後蔬菜爆量造成農產品價格波動，立委紛紛質疑北農與農委會，並沒有做好事前的產銷調節措施。

曾銘宗在現場播放近日網路風傳的北農總經理吳音寧在市議會備詢內容，並且問林聰賢，「吳音寧到底是誰推薦的？」林聰賢回答，是台北市政府與農委會共同推薦的。

曾銘宗說，柯市長(柯文哲)都說她(吳音寧)不專業，上任8個多月，到現在都沒有聽取各部門的簡報，顯示不專業也不認真，這樣的評論是否正確？林聰賢不願意正面回答，僅表示，在立法院討論台北市政府的一個公司員工有點不是很理想。

曾銘宗表示，他長期擔任財政部次長，做的就是公股管理，假設吳沒有經過農委會推薦，台北市政府是否還會聘任她「你騙誰啊？」到底是農委會主委、還是副主委推薦的，在公文有沒有出過這個名單？

林聰賢表示，去年北農人事案有點競爭，最後是董事長提出名單給董事會通過，不是說是農委會推薦的，他並沒有批過這公文。他說，這次休市，是台北市政府市場管理處一位科長開會決定，各地拍賣市場休市是地方權責，農委會不會派員去，但是農委會主管農業生產、產銷調節，不能說不知情，必須要概括承受。

曾銘宗繼續追問，那究竟吳音寧要不要請辭？農委會既然可以跟台北市政府協調她上任，可不可以協調她請辭？林聰賢表示，這必須要跟北農董事會討論。

曾銘宗表示，北農董事長陳景峻已經請辭，柯市長也嫌吳不夠專業認真，若同意吳請辭，農委會是否也同意、贊成讓她請辭？林聰賢表示，「會尊重台北市政府」。

農委會林聰賢北農

相關新聞

不滿北農休市被泛政治化 陳景峻請辭北農董座

2018-03-14 11:24

休市開會全國農會沒意見？ 張麗善拿出公文打臉林聰賢

2018-03-14 11:36

周刊爆吳音寧後台硬 聯手柯P心腹鬥陳景峻

2018-03-14 10:58

與蔡壁如聯手鬥陳景峻？吳音寧秘書：會統一說明

2018-03-14 11:04

【重磅快評】鬥垮董事長 原來北農文青總座不外行

2018-03-14 17:05

陳景峻辭北農董座 柯P盼再想想

2018-03-14 14:15

北農休市「大家沒意見」 林聰賢撇責任被打臉

2018-03-14 14:11

當年大埔毀田引眾怒 立委：今天耕鋤為何不出聲？

2018-03-14 13:44

啟動耕鋤穩菜價？ 鄭運鵬：國民黨不做民進黨做

2018-03-14 12:10

切割吳音寧？ 林聰賢：任免在北農董事會不是農委會

2018-03-14 10:12

耕鋤政府埋單 「難解產銷失衡」

2018-03-14 00:12

首談吳音寧 推薦人陳吉仲：要對外講清楚

2018-03-13 18:41

政府帶頭耕鋤？陳吉仲：緊急應變穩菜價

2018-03-13 16:54

北農休市導致高麗菜價大跌 東縣農會義賣助農民

2018-03-13 15:48

【即時短評】農業靠發錢 是掩飾政府失職最簡單的方式

2018-03-13 13:13
看更多

熱門文章

衛生紙喊漲案開出第1槍 公平會重罰大潤發350萬元

2018-03-14 15:38

李扁馬三朝的神祕D槽 3個小秘書挖出來…

2018-03-14 08:00

最低工資法送不出來她負責 孫大千：又是一個蔡氏騙局

2018-03-14 08:11

第二位IDF戰機女飛官郭文靜 單飛出列

2018-03-14 04:20

休市開會全國農會沒意見？ 張麗善拿出公文打臉林聰賢

2018-03-14 11:36

不滿北農休市被泛政治化 陳景峻請辭北農董座

2018-03-14 11:24

周刊爆吳音寧後台硬 聯手柯P心腹鬥陳景峻

2018-03-14 10:58

談大巨蛋 林洲民：遠雄不回台建中心審查不可能發照

2018-03-13 19:08

首談吳音寧 推薦人陳吉仲：要對外講清楚

2018-03-13 18:41

國軍義務役已經停徵 部隊仍有三萬人缺口

2018-03-13 17:47

馬習會檔案未移交？馬辦痛駁：講些有邏輯的東西好嗎？

2018-03-13 19:03

監院最新財報出爐 柯建銘背債5千萬

2018-03-14 13:02

英語成第二官方語？學者：台灣有被英美殖民過嗎？

2018-03-14 10:10

鷹式飛彈運抵綠島畫面曝光？ 國防部：不便說明

2018-03-14 14:53

海軍爆採購弊案 偵訊前指揮官

2018-03-14 00:41

國軍艾森豪夾克只能存活到本月底 大鵬美學掰了？

2018-03-14 10:22

江啓臣：林佳龍花時間求證小道消息 難怪會被騙

2018-03-14 12:14

當年大埔毀田引眾怒 立委：今天耕鋤為何不出聲？

2018-03-14 13:44

「未爆彈」害選不下去？侯友宜：警察操守第一 內心坦蕩

2018-03-14 10:30

台北榮總併入陽明醫學院？ 段宜康：就看政院肯不肯

2018-03-14 12:07

飛彈襲台民眾也能預警 「空中威脅告警系統」建置完成

2018-03-13 18:12

故宮南院成最大蚊子館？ 立委建議開放做瑜珈

2018-03-14 11:06

透過司馬文武策反江啟臣？林佳龍：不會勉強人家

2018-03-14 10:50

陸客從六成跌至二成八 故宮：如此觀光結構才健全

2018-03-14 11:41

太陽花318二審無罪 邱太三：無奈也遺憾

2018-03-14 12:03

施壓飯店1800住萬元房？ 陳菊：不可能這樣做！

2018-03-13 17:55

惠台措施民調：年輕人認為大陸最友善 6成願意去發展

2018-03-14 10:59

柯文哲國家定位說不清 林昶佐擬投入北市長選戰

2018-03-14 10:20

國民黨台北市長初選開始領表 鄭麗文宣布退出選戰

2018-03-14 13:37

民進黨招手 時代力量內部爆路線之爭？

2018-03-14 00:07

切割吳音寧？ 林聰賢：任免在北農董事會不是農委會

2018-03-14 10:12

周錫瑋、侯友宜達共識 藍新北市長人選4月6日出爐

2018-03-14 00:07

大巨蛋這顆蛋…就是柯P選舉軟肋

2018-03-14 00:07

台旅法生效也難實現美高階將領來台 今年漢光還是他？

2018-03-14 11:12

婦聯會和黨產會進入司法大戰 雷倩緘默備戰

2018-03-14 02:55

深澳電廠擴建 朱立倫：台電不能為發電忽略市民健康

2018-03-14 08:00

林濁水勸勿做非常重要的內臣總管 陳菊：會慎重思考

2018-03-14 11:40

若陳菊接府秘書長是為輔選 林濁水：對國家與她都不好

2018-03-14 12:05

啟動耕鋤穩菜價？ 鄭運鵬：國民黨不做民進黨做

2018-03-14 12:10

白色情人節 侯友宜難得感性：是老婆疼我、不是我疼她

2018-03-14 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top