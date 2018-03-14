被問柯文哲若撤換吳音寧？ 林聰賢：會尊重北市府

2018-03-14 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會主委林聰賢。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook

北農人事案在去年6月人事底定後，由溪州鄉主秘吳音寧接任北農總經理，但今年春節發生連續多次休市，加上春節天氣大好農產爆量影響，外界對於吳音寧是否適任有許多討論。

立委曾銘宗今天表示，台北市長柯市長質疑吳音寧不專業也不認真，加上台北市政府副市長、兼任北農董事長陳景峻今天已經請辭，若北市府同意撤換北農總經理吳音寧，農委會主委林聰賢是否贊成？林聰賢表示，「會尊重台北市政府的決定」。

立法院經濟委員會今天邀請林聰賢進行農委會業務報告，由於年後蔬菜爆量造成農產品價格波動，立委紛紛質疑北農與農委會，並沒有做好事前的產銷調節措施。

曾銘宗在現場播放近日網路風傳的北農總經理吳音寧在市議會備詢內容，並且問林聰賢，「吳音寧到底是誰推薦的？」林聰賢回答，是台北市政府與農委會共同推薦的。

曾銘宗說，柯市長(柯文哲)都說她(吳音寧)不專業，上任8個多月，到現在都沒有聽取各部門的簡報，顯示不專業也不認真，這樣的評論是否正確？林聰賢不願意正面回答，僅表示，在立法院討論台北市政府的一個公司員工有點不是很理想。

曾銘宗表示，他長期擔任財政部次長，做的就是公股管理，假設吳沒有經過農委會推薦，台北市政府是否還會聘任她「你騙誰啊？」到底是農委會主委、還是副主委推薦的，在公文有沒有出過這個名單？

林聰賢表示，去年北農人事案有點競爭，最後是董事長提出名單給董事會通過，不是說是農委會推薦的，他並沒有批過這公文。他說，這次休市，是台北市政府市場管理處一位科長開會決定，各地拍賣市場休市是地方權責，農委會不會派員去，但是農委會主管農業生產、產銷調節，不能說不知情，必須要概括承受。

曾銘宗繼續追問，那究竟吳音寧要不要請辭？農委會既然可以跟台北市政府協調她上任，可不可以協調她請辭？林聰賢表示，這必須要跟北農董事會討論。

曾銘宗表示，北農董事長陳景峻已經請辭，柯市長也嫌吳不夠專業認真，若同意吳請辭，農委會是否也同意、贊成讓她請辭？林聰賢表示，「會尊重台北市政府」。