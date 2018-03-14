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啟動耕鋤穩菜價？ 鄭運鵬：國民黨不做民進黨做

2018-03-14 12:10聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

年後北農休市菜價波動至今餘波盪漾，今天立法院經濟委員會農委會進行業務報告，引起立...
年後北農休市菜價波動至今餘波盪漾，今天立法院經濟委員會農委會進行業務報告，引起立委關心質詢。圖／農民提供
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北農休市引發軒然大波，至今延燒兩周未歇，立委鄭運鵬表示，對農委會來說，這是一堂200萬元的產銷課，要求農委會，花200萬元就解決了，卻弄得這麼大的事件；至於重啟耕鋤措施，鄭運鵬表示，國民黨前期也有做，但後來就不做了，「國民黨不做，民進黨來做」。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告。立委鄭運鵬質詢農委會主委林聰賢時，認為這回北農的爭議，早花200萬元就解決了。

農委會農糧署長陳建斌表示，過去跟產地都有很好的互動，他坦承這一次「確實疏忽了」，但天候是最大的因素，天氣溫度加上幾度，蔬菜就會爆量出來，加上年前菜價好，年後量多價格波動，農民會有落差，但今年的菜價並沒有暴跌；他也解釋，耕鋤只是緊急的專案作為，並不是通案，比較有效的調節，還是進行農產品預冷後的冷藏保存。

鄭運鵬表示，網路上查了陳建斌(農委會農糧署長)3個字，都是電視劇「後宮甄嬛傳」的主角陳建斌，這次菜價風波，都是主委林聰賢與院長賴清德站第一線，他認為應該要檢討，多宣傳。

他表示，這次農產價格引起這麼大風波，這是一堂多少錢的課，花多少成本可以控制，他算一算，要花多少錢可以平息，只要花200萬元，這是一堂200萬元產銷調節的課。

鄭運鵬表示，日前賴清德到雲林，要求耕鋤21公頃，1公頃7.5萬，等於157.5萬，再加上補助冷藏電費42.5萬，加一加200萬就可以解決，對農委會一年1億3000萬預算來說是鳳毛麟角，顯示這次也許預警有效，但沒有作為。

他表示，農糧署只要祭出冷藏補助電費或要求市場少休，加上耕鋤，其實農委會第三波控制還不錯，有政策手段就有差，這作為只要200萬新台幣，結果還被罵，實在可惜。

鄭運鵬說，國民黨時代前期也有做耕鋤，但後來國民黨不做了，國民黨不做、民進黨來做，花的代價也不大，但遊戲規則要定好。

農委會鄭運鵬國民黨

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