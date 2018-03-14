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不滿北農休市被泛政治化 陳景峻請辭北農董座

2018-03-14 11:24聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北農休市爭議持續不斷，如今有周刊爆出身兼北農董事長的台北市副市長陳景峻，因不滿整...
北農休市爭議持續不斷，如今有周刊爆出身兼北農董事長的台北市副市長陳景峻，因不滿整件事情被過度政治化，日前已向台北市長柯文哲請辭董事長一職。對此，陳景峻今天上午受訪時證實確實已向柯文哲口頭請辭，不過柯僅說「這個這麼複雜，再想一想、再想一想」。記者邱瓊玉／攝影
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北農休市爭議持續不斷，如今有周刊爆出身兼北農董事長的台北市副市長陳景峻，因不滿整件事情被過度政治化，日前已向台北市長柯文哲請辭董事長一職。對此，陳景峻今天上午受訪時證實確實已向柯文哲口頭請辭，不過柯僅說「這個這麼複雜，再想一想、再想一想」。

陳景峻表示，上周五就有和市長請辭了，因為這幾天想一想，實在覺得對雲林鄉親農民過意不去，因為北農沒處理好，讓農民受損，是不是我可以不要兼任董事長，這樣子對北農、對中央也比較好。

陳景峻說，不然大家針對這件事情吵來吵去，農民是不想看到這些東西的，反而是應該要更大的願景，幫農民做事情。

陳景峻表示，不想再去兼任北農董座，免得給中央、外界傳來傳去，影射來影射去的機會，這對農民來講是不好，這個事情不要再去扯到政治了，我不要去兼任了，事情太多了。

此外，還有媒體爆出市府顧問蔡壁如聯手北農總經理吳音寧，一起鬥陳景峻。對此，陳景峻則是深嘆了一口氣，表示，為什麼又傳出這種訊息，蔡顧問是顧問，我是台北市副市長，她對我算是蠻尊敬的。

陳景峻強調，沒有合不合的問題，根本沒有這種事情，這完全是編出來的武俠故事。有些時候是對於事情的看法不一，大家溝通好的就好了，絕對沒有這種事情，他都心存善念，政治上也從來沒有和人家爭過、鬥過，他是一個做事的人，不要再去傳這些了。

被問到是否和吳音寧長期意見不合？陳景峻說，自己從來都沒有和她不和，北農是總經理制，他只是北市府的代表，兼任董事長，這是當初和農委會有的默契，他也會遵守整個行政程序，董事會都是民股、公股一起開會，就是就事論事。

陳景峻表示，媒體故意炒說合不合，但大家有聽過他幾十年來再政壇有和誰不合嘛，他提攜都來不及了，絕對沒有這回事。

至於是否覺得吳音寧在陰他？陳景峻說，那都是媒體寫來寫去，他都會提攜後進。

對於吳音寧的適任問題，陳景峻說，這需要董事會通過，不是他能決定的。外傳張派有意把吳音寧換掉，陳景峻澤說，不知道這個訊息，希望外界不要再扯這些事情，好好把事情做好。

媒體追問，吳音寧是否事事都僅向蔡壁如報告？陳景峻說，他們都是在董事會報告，因為自己也很忙，吳音寧也沒有來做些報告，有時候是北農主秘、經理。

陳景峻表示，人家是朋友關係，要扯這麼多幹嘛，朋友吃吃飯，有什麼關係呢，不要什麼事情都有陰謀論、泛政治化，他不喜歡這樣子。

對於陳景峻請辭北農董座，北市府發言人劉奕霆表示，市長認為這件事情很複雜，希望陳景峻再想想看。

至於所謂的「複雜」是否和人事鬥爭有關？劉奕霆說，沒有人事鬥爭的問題，也不解為什麼會有這樣子的報導，北農在整個農產運銷上是很大系統，且陳副擔任董事長已有段時間，因此希望陳副再想想看，不要貿然做決定。

對於陳景峻請辭北農董座，北市府發言人劉奕霆表示，市長認為這件事情很複雜，希望陳景...
對於陳景峻請辭北農董座，北市府發言人劉奕霆表示，市長認為這件事情很複雜，希望陳景峻再想想看。記者邱瓊玉／攝影
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