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吳音寧是否適任？林聰賢：任免權在北農董事會

2018-03-14 11:18聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告，農委會主委林聰賢在開會前接受媒體詢問吳音寧是否適任北農總經理，林聰賢表示這不是農委會主要工作，北農是公司自理，總經理的任免在於北農董事會，他認為外界在這次事件上糾結在人的問題，若從這過程看來，有明顯權力鬥爭，回歸現實面，年後菜價波動和往年沒有很大變化，外界有人說價格崩跌、農民損失，還原事實，「都沒有這樣的狀況」。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告，農委會主委林聰賢（圖）在開會前接受媒體詢...
立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告，農委會主委林聰賢（圖）在開會前接受媒體詢問吳音寧是否適任北農總經理，林聰賢表示這不是農委會主要工作，北農是公司自理，總經理的任免在於北農董事會。記者高彬原／攝影
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農委會北農林聰賢吳音寧

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