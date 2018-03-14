耕鋤政府埋單 「難解產銷失衡」

2018-03-14 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北報導



專業農自我耕鋤是自己進行產銷調節，但若官方若啟動農作物耕鋤，全民買單有變相鼓勵無限制地耕種，未來政府進行各項產銷調節，會更加困難。 圖／農民提供 分享 facebook

年後蔬果產銷失衡引起軒然大波，雲林縣還啟動耕鋤補助，日前行政院長賴清德到雲林視察則指補助由農委會埋單。由於國內自二○一一年後再也沒有由官方主動啟動耕鋤，七年來頭一遭，引發農業界人士憂心走回耕鋤老路，認為耕鋤會變相鼓勵種植，無法直接解決失衡的產銷問題。

農委會農糧署從七年前開始利用各種促銷、團購、加工等方式調節，不再由官方主導耕鋤。農業界人士憂心，官方若又帶頭耕鋤，農民就會失去自我調控的能力。

耕鋤是指將屆採收的大宗蔬菜掩埋入土，充當有機肥，減少蔬菜產量以平穩菜價。

新港農會供銷部主任陳銘仁說，專業菜農發現短期葉菜類價格不如預期，會自行翻耕，這次西螺確實有農民自行耕鋤，因短期葉菜類多在田裡留兩天，就失去商品價值，這是農民自我的調節行為；但如果政府出錢補助雲林，嘉義、台南、高雄、屏東怎麼辦？農民早自我耕鋤的又該怎麼算？

台灣農村經濟學會理事長楊明憲說，耕鋤要配合農民超種行為的改變，若沒改變，價格不好就賣給政府，變成「穩賺不賠」，但整體農業產銷、政府資源運用，應會有更好的方式。農委會前主委陳保基說，農民把照顧到可收成的作物毀掉，再全民埋單補助，會是對農業的凌遲與侮辱，也沒根本解決問題。

農委會副主委陳吉仲說，這次是因應連續兩周連續休市三天，地方政府才有緊急因應措施，農委會也才會協助，且雲林也配合農委會共同把全國農產品通路分散，讓價格穩住，但不代表農委會後續會做耕鋤措施。