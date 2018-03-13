陳吉仲：若有冷鏈 怎會在乎休市天數

2018-03-13 19:28 中央社 台北13日電



農委會副主委陳吉仲。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 為穩定台北果菜市場連續2次休市3天開市後供應過量，啟動耕鋤惹議。農委會副主委陳吉仲說，這是因應，不表示往後也會這麼做；最根本是沒有冷鏈系統，不然怎麼會在乎休市幾天。

台北果菜市場春節連休後，又在2週內2次排休3天，期間引發第一次休市3天後，台北果菜市場開市時交易量最高爆增至3000公噸，幾乎是往常平日的2倍，交易均價每公斤跌近7元，引發農民反彈。

這次啟動耕鋤惹議，陳吉仲說，這一次耕鋤是為了因應連續2週連休3天，地方政府配合農委會一起把全國農產品供應分散掉，讓開市後的價格得以穩定才給耕鋤補助，並不表示後續都會這麼做，因應這次事件的措施，不代表會是中央政府會例行執行的措施。

他並說，「最根本的問題就是冷鏈體系之糟糕，如果有冷鏈體系，不管葉菜類或大宗蔬菜，可以像日本一樣維持在攝氏15度恆溫及做適當包裝，怎麼會在乎休市1天、2天，或幾天？」

他還說，第一次休市3天後，北農2月27日開市那天，菜送進批發市場後因為溫度高讓品質變不好，如果冷鏈體系好，甚至生產端的第一線有冷藏設備，就可以因應季節性或其他因素引發的供給變動問題。

陳吉仲說，農委會主委林聰賢也有指示農糧署今年推冷鏈體系，提供農會冷藏設備補助，相關預算可以從農糧署運銷加工組的預算支出；其次，還要成立價格小組，處理所有價格波動太高事務。

對於外界對北農總經理吳音寧去留爭議不休，他說，他推薦的，外界可以公評，他當然會負責；但是吳音寧對外溝通作法，是個人因素，他無法代為回答。