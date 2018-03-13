親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人才西進誘因大
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

香港男子殺害女友棄屍台灣 北市警尋找屍體中

陳吉仲：若有冷鏈 怎會在乎休市天數

2018-03-13 19:28中央社 台北13日電

農委會副主委陳吉仲。圖／聯合報資料照片
農委會副主委陳吉仲。圖／聯合報資料照片
分享
為穩定台北果菜市場連續2次休市3天開市後供應過量，啟動耕鋤惹議。農委會副主委陳吉仲說，這是因應，不表示往後也會這麼做；最根本是沒有冷鏈系統，不然怎麼會在乎休市幾天。

台北果菜市場春節連休後，又在2週內2次排休3天，期間引發第一次休市3天後，台北果菜市場開市時交易量最高爆增至3000公噸，幾乎是往常平日的2倍，交易均價每公斤跌近7元，引發農民反彈。

這次啟動耕鋤惹議，陳吉仲說，這一次耕鋤是為了因應連續2週連休3天，地方政府配合農委會一起把全國農產品供應分散掉，讓開市後的價格得以穩定才給耕鋤補助，並不表示後續都會這麼做，因應這次事件的措施，不代表會是中央政府會例行執行的措施。

他並說，「最根本的問題就是冷鏈體系之糟糕，如果有冷鏈體系，不管葉菜類或大宗蔬菜，可以像日本一樣維持在攝氏15度恆溫及做適當包裝，怎麼會在乎休市1天、2天，或幾天？」

他還說，第一次休市3天後，北農2月27日開市那天，菜送進批發市場後因為溫度高讓品質變不好，如果冷鏈體系好，甚至生產端的第一線有冷藏設備，就可以因應季節性或其他因素引發的供給變動問題。

陳吉仲說，農委會主委林聰賢也有指示農糧署今年推冷鏈體系，提供農會冷藏設備補助，相關預算可以從農糧署運銷加工組的預算支出；其次，還要成立價格小組，處理所有價格波動太高事務。

對於外界對北農總經理吳音寧去留爭議不休，他說，他推薦的，外界可以公評，他當然會負責；但是吳音寧對外溝通作法，是個人因素，他無法代為回答。

農委會北農吳音寧

相關新聞

政府帶頭耕鋤？陳吉仲：緊急應變穩菜價

2018-03-13 16:54

北農休市導致高麗菜價大跌 東縣農會義賣助農民

2018-03-13 15:48

【即時短評】農業靠發錢 是掩飾政府失職最簡單的方式

2018-03-13 13:13

侯漢廷：比吳音寧尸位素餐更嚴重 是市府集體失能

2018-03-13 07:17

熱門文章

募兵玩很大 國軍美女士官：我想找個人陪我 你願意嗎？

2018-03-13 11:06

吳音寧、吳怡青及呂孫綾 遭諷「父酬者聯盟」

2018-03-13 13:24

段宜康：「狼來了」的余光中不值一頂桂冠

2018-03-13 08:29

馬英九由黑翻紅 游梓翔：不是比爛而是選民的成熟

2018-03-13 07:26

陳師孟接受潑漆青年陳情 孫大千：獨派限定？

2018-03-13 12:11

教育部長警告：大學教師專案赴陸「明顯違法」

2018-03-12 23:46

陳菊率主管宜蘭研習 被爆1800元住萬元價房間

2018-03-13 01:11

陳菊遭爆拗飯店折扣 孫大千：檢調不辦 怕陳師孟？

2018-03-13 10:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top