首談吳音寧 推薦人陳吉仲：要對外講清楚

2018-03-13 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台北農產運銷公司於春節後連續休假，因供銷失衡，導致開市價格下降，不只引來農民砲轟，也再度引發北市府與農委會隔空交火。推薦吳音寧任北農總經理的農委會副主委陳吉仲表示，吳音寧做得好不好，最近訊息很多，他也會提醒吳音寧加強對外溝通，「本來就要對外講清楚」。

吳音寧為詩人吳晟之女、農運作家，過去曾擔任彰化縣溪州鄉公所主祕，也曾共同催生社運團體「台灣農村陣線」，總是給人對於農業抱持熱情，與農民同在的她，卻因北農事件爭議延燒，備受外界質疑、嘲諷。北農事件後，吳音寧不但未先出席台北市政府的記者會，反而是與農委會副主委共同對外召開記者會首度說明，讓外界霧裡看花。

吳音寧為農委會推薦的人選，當時北農人事案長達一年未定，農委會推薦吳音寧為北農總經理，不過台北市長柯文哲不滿，認為吳音寧不專業，還要另外進行遴選。當時，農委會副主委陳吉仲上廣播節目時就表示，吳音寧是他推薦的，農委會主委林聰賢也覺得是好的人選。當時農委會與北市府最後擬定共識，由吳音寧出任北農總經理，台北市副市長陳景峻擔任北農董事長。

根據陳吉仲當時說法，他之所以推薦吳音寧包括她是台灣農村陣線成員，具備豐富行政經驗，且在彰化溪州做了很多具體改革，也把農產品賣出去，對於農業也專業，他當時反駁柯文哲的說詞，並請外界到網路搜尋吳音寧的經驗與資歷。

北農事件爭議爆發至今，對於吳音寧，陳吉仲始終未對外發表看法，他今天下午參加農委會藥毒所記者會後表示，現在所有的媒體輿論都在報導關於吳的訊息，吳音寧是否適合北農，外界、北市府、農委會都各有看法。

記者詢問，上周林聰賢提醒吳音寧要多做溝通，他是否也會給吳音寧建議？陳吉仲說，她當然要加強溝通，每個人的做事風格都不一樣，這是她個人處理事情的問題，本來就要對外講清楚。