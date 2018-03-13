【即時短評】農業靠發錢 是掩飾政府失職最簡單的方式

2018-03-13 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



選舉年到了，農產品產銷失衡時，農業縣首長面對選票的壓力可以想像，但地方緊急啟動耕鋤費用，還由行政院長賴清德指示，交由農委會埋單，等於全民承擔，就很有討論的空間。

發錢，是最簡單的方式，也是掩飾政府失職與無能最容易的方法，早年大宗蔬菜產銷失衡時，高麗菜、大白菜都曾啟動過耕鋤，柳丁十多年前也曾經啟動廢園，但因為這方式會造成基層兼業農民的過度依賴，使得政府的產銷調節更加困難，專業農戶會看情況自我調節，但官方在農業政策上，從民國100年後再也不啟動耕鋤了。

連國民黨執政時代都不願意使用的農業產銷調節舊方式，民進黨卻在選舉年到時，走了回頭路，顯示即使已經到了民國107年，政府仍沒有心去解決農業產業的結構性問題，發錢最快、效果最好，最糟糕的是，這還是全體納稅義務人的錢，不難想見雲林今年的選情緊繃。

台灣年後菜價低迷，這是一個周期性、結構性的問題，菜價的波段，以台北農產運銷公司來說，是有能力處理的。

端看連續休市後、3月8日元宵節後的開市量價即可證明，當天到貨量2370公噸 ，蔬菜每公斤平均批發價19.9元，冬季蔬菜到台北一市到貨量平均約1800公噸至2000公噸，這一天，休市後的開市2370公噸雖略多，但不是沒辦法消化，且價格平穩，這背後是產地農民、農會、產銷班、合作社、承銷人的調度配合，以及北農全體工作人員、全員動員、全體停休的貢獻。

3月8日，北農已經證實自己有這樣的調節能力，當到貨量超過一定的限額，產地就別再送了；但事實也證明，在3月8日前，這調節功能並沒有全然發揮。

北市是產地端，產地是蔬果生產端，生產端必須配合需求改變無庸置疑，當休市日底定時，調控、計畫可能的因應，就是北農與負責督導北農的農委會之責任與義務，但這回年後休市直到了第三波，輿論排山倒海來，才全員動起來，顯示事前農政單位並沒有意識到問題的嚴重性。

國人最愛跟日本比較，連總統蔡英文也曾拜訪取經的日本大田市場，是東京都內生鮮食品設施規模最大、商品量最多的拍賣市場，蔬果、海產都是拍賣的內容。但是大田市場在2017年12月31日到2018年1月4日連休5天，緊接著下一周1月7日8日又連休兩天，如果硬要說大田市場9天裡休市了7天，恐怕要被外界責難了；再者，我國去年因應禽流感疫情，還緊急禁運禁宰了整整7天，即使實施兩天前才倉促決定，不也有調節因應措施？

批發市場休假怎麼休影響最小，未來都可以討論；北農由誰當總經理、是否看得懂財務報表也都無所謂，只要能做好農產品的產銷調節工作、發揮農產運銷公司該有的功能即可。

北農決策者是農委會推薦的，公司內也有農委會的官股，所有北農的決策報告農委會都要看過，有問題必須因應、補正，若對於董事會的決議認為不妥，事先因應的各項方案、產銷調節措施都該出爐，並隨時調整檢討補強，但距離去年7月確定休市至今，有超過半年的時間可以反應，但全國最高農政主管機關農委會，這段期間做了什麼？

相較於農委會一片菜價「平穩」、「過關」、「調配得宜」的吹捧，殊不知，現在呈現的「菜價平穩」，是建立在這段期間，農會、合作社間彼此相互調度幫忙上，因為南部有太多各式農作物根本就直接「在欉紅」、在田間來不及採收或直接放棄採收，這些農作物損失的量價，根本無法估計。

官方沒人檢討、反省自己在這個崗位上是否有做好應該做的工作，對於這次的疏忽承認錯誤，並誠心對外道歉，避免未來重蹈覆轍；過去兩周，中央地方除了相互指責、拚命各自洗風向外，還在菜價平穩、沒有崩盤的情況下，端出地方政府耕鋤、全民埋單的怪現象。