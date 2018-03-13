侯漢廷：比吳音寧尸位素餐更嚴重 是市府集體失能

2018-03-13 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



台北農產運銷公司休市3天，衍伸菜價崩盤事件，北農總經理吳音寧去年市議會備詢，被市議員詢問是否看懂財報，吳數度表示「我有認真在學習」，遭質疑不適任，新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書表示，比吳音寧尸位素餐更嚴重的事，是市府集體失能。如果不是菜價崩盤，根本不會發現吳音寧坐領250萬乾薪。如果早點換個總經理，菜價問題可能不會發生。 北農總經理吳音寧。圖／本報資料照 分享 facebook

侯漢廷表示，吳音寧看不懂財務報表，表示對公司的收入、營利、資產、負債與現金流都不懂。蔬果進口大宗與縣市也搞不清楚，表示對自己公司營運的主要業務也不懂。這些無知與無能，在去年10月就知道了不是嗎？為什麼在去年10月就發現她的無能，卻能讓她拖到今年3月？為什麼現在當輿論及媒體一片撻伐，行政院長還能全力相挺？

侯漢廷表示，台北市長柯文哲、農委會、北農互相推諉卸責的同時，卻又官官相護。除了批判民進黨人士酬庸、吳音寧缺乏專業，在第一果菜批發市場上，市府根本集體失能。第一果菜批發市場的改建，拖了20年，北農公司總經理應該和農委會、市場處、產發局、工務局溝通協調，協助市場改建。

他指出，北農公司每日供應大台北地區近2000噸蔬果，但市場僅能容納600公噸蔬果，拍賣腹地不足，農產要分2次拍賣，時間過長導致部分蔬果無人要買。加以市場內部建築老舊狹小，梁柱倒塌、為安全故必須改建，估計耗資140億。蓋新市場，得先蓋中繼市場。台北市政府花費3700萬元，進行第一果菜批發市場規劃，但卻誤算中繼市場基地面積，僅計算拍賣、分貨與零售攤位空間，竟未留貨車進出場所需的車道，將使每日進出批發市場的上百輛車通行困難，更阻礙拍賣流程與價格。做完才發現，哈哈不好意思算錯了，重來吧！第一果菜市場重建得再度延期。

侯漢廷批，一名總經理的無能，是包庇，而果菜市場基地面積規劃都算錯的無能，是失能。