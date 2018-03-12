從作家到北農總座 吳音寧走過的200天風風雨雨

2018-03-12 15:06 聯合新聞網 綜合報導



吳音寧看不懂財務報表，也無公司經營等經驗卻可以登上北農總經理大位，遭人質疑是因為詩人爸爸吳晟的關係。聯合報系資料照 分享 facebook 台北農產果菜市場連續休市後出現菜價崩盤，輿論矛頭指向北農總座吳音寧，究竟這位鄉土文學作家之女，一路有什麼成長經歷，讓她成為北農成立43年來最年輕的總座呢？這上任200多天又發生多少風風雨雨呢？

吳音寧自小在農村長大，是詩人吳晟之女，兩人在2005年接受聯合報訪問時，吳晟就曾經這麼說，看著滿懷理想卻不循世俗規範的女兒，他說既驕傲又擔心。社會關懷是吳家人共通的話題，自己有農村的保守性格，吳音寧則是比較「衝」的社會實踐，看似矛盾，但由於對社會共同的關懷，吳晟認為女兒仍是「我內在的延伸」。

長期關心農民困境 為農民發聲

在父親眼裡不循世俗規範的吳音寧，在就讀東吳法律系時剃光頭參與野百合學運，畢業從台北回到鄉間，一度無法適應，後來到台灣日報報社編輯。曾和各國的社運人士到墨西哥的契帕斯省瞭解「查巴達民族解放軍」；回台後，又搬到花蓮、台東住。也曾訪問白米炸彈客，為了農民發聲。吳音寧長期關注台灣土地與農業，作品大多著眼台灣農村變遷與與農民困境，曾花數年整理她父親數十年前就開始蒐集的農業資料，寫出30萬字的「江湖在哪裡」，這本書幾乎就是台灣農業發展史的教科書。

2010年表哥黃盛祿當選溪州鄉長，邀請她加入團隊，擔任起擔任溪州鄉主任祕書。但她仍非常關心農業這一塊，帶頭成立訴求土地正義的農民運動團體「農村陣線」，成功阻擋中科四期搶農水，還利用荒廢的溪州「成功旅社」，成立「溪州尚水」公司，希望為小農打開另一條生路。

曾遭質疑專業性 她道想為農業做點事

吳音寧也因為之前的總總經歷，在去年被推薦擔任北農總經理，從作家身份改擔任起北農總經理，雖然當時曾傳出柯文哲並不贊成，當時柯文哲向媒體表示，吳音寧形象佳，但菜市場很複雜，要想怎麼協助她，希望還是要一組人；她雖然專業受到質疑，但當時她這席話「想為農業、台灣做一點事情，讓農民與消費者都能獲益」，讓大家印象深刻。

2017年6月13日吳音寧獲選為北農總經理後考驗仍未結束，先是提案北農全體員工加薪5%又遭董事會「打槍」；北農舉行員工中秋聯歡餐會，送出高價手機、吸塵器及現金獎品，更遭到議員質疑是變相濫發獎金。

2017年10月5日吳音寧上任第一次備詢，議員陳重文考她台北蔬菜水果的進貨量，吳音寧答錯後挨罵「不專業」，這三字批評似乎彷彿幽魂一般跟在她身邊，揮之不去。

今年又因北農接連休市3天，衍伸菜價崩盤事件，台北市民國黨籍市議員徐世勳公布去年質詢影片，影片中針對「是否看懂財報」的問題，吳音寧僅數度表示「我有認真在學習」，遭質疑不適任，徐世勳重批：「用年薪250萬聘來的主管，卻不是專業人士？」

面對這些風風雨雨，彰化縣溪州鄉長黃盛祿站出來力挺說「吳音寧若有錯就辭職下台，但請查出真相，不要羞辱人」，黃盛祿說吳音寧多年來長期投入農業改善工作被抹煞，外界斷章取義來攻擊吳音寧，真是讓人心寒沒有是非。