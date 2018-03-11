溪州鄉長：吳音寧若有錯應辭職下台 但要查出真相

2018-03-11 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



台北農產運銷公司連休3天，衍生菜價下跌事件，北農總經理吳音寧成眾矢之的，今天其父親、總統府資政吳晟面對媒體詢問，低調不願多談，只說「的確有點心疼女兒」，倒是彰化縣溪州鄉長黃盛祿站出來力挺說「吳音寧若有錯就辭職下台，但請查出真相，不要羞辱人」。

吳晟今天上午參加彰化縣府與林務局南投林區管理處的植樹活動時，面對記者詢問，對女兒吳音寧被指責的事有何看法?吳晟無奈搖頭說「今天不要談這個啦」，最後僅點頭說「的確心疼音寧」。

吳音寧出任北農總經理前是在彰化縣溪州鄉公所擔任秘書，黃盛祿說，很多彰化鄉親都很不捨吳音寧，她是最想替農民和農業做事的人，當初為了替農民護水，可以不顧自己安危擋在怪手前，是個最不講個人利益的人，現在卻被這樣羞辱。

黃盛祿說，當初北農是反對連休三天的單位之一，為何大家不去查會議記錄?不去查清楚菜價下跌的真正原因?況且在農村的人都知道，過年前菜價需求量高，價格本來就會高，過年後量多、需求低，價格本來就會跌，但比起往年，今年菜價根本不算崩盤，而是正常。