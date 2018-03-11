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溪州鄉長：吳音寧若有錯應辭職下台 但要查出真相

2018-03-11 20:18聯合報 記者林宛諭╱即時報導

北農產運銷公司連休3天，衍生菜價下跌事件，北農總經理吳音寧成眾矢之的，今天其父親、總統府資政吳晟面對媒體詢問，低調不願多談，只說「的確有點心疼女兒」，倒是彰化縣溪州鄉長黃盛祿站出來力挺說「吳音寧若有錯就辭職下台，但請查出真相，不要羞辱人」。

吳晟今天上午參加彰化縣府與林務局南投林區管理處的植樹活動時，面對記者詢問，對女兒吳音寧被指責的事有何看法?吳晟無奈搖頭說「今天不要談這個啦」，最後僅點頭說「的確心疼音寧」。

吳音寧出任北農總經理前是在彰化縣溪州鄉公所擔任秘書，黃盛祿說，很多彰化鄉親都很不捨吳音寧，她是最想替農民和農業做事的人，當初為了替農民護水，可以不顧自己安危擋在怪手前，是個最不講個人利益的人，現在卻被這樣羞辱。

黃盛祿說，當初北農是反對連休三天的單位之一，為何大家不去查會議記錄?不去查清楚菜價下跌的真正原因?況且在農村的人都知道，過年前菜價需求量高，價格本來就會高，過年後量多、需求低，價格本來就會跌，但比起往年，今年菜價根本不算崩盤，而是正常。

現在網路上除了瘋傳吳音寧看不懂報表，也指她是靠吳晟受到酬庸之位，黃盛祿說，吳音寧多年來長期投入農業改善工作被抹煞，甚至反年金改革人士也將自廢18趴的吳晟當敵人，沒看到吳老師文章中曾為窮公教人員說話的內容，而是斷章取義來攻擊吳晟和吳音寧，真是讓人心寒沒有是非。

總統府資政、詩人吳晟(右)今天和彰化縣長魏明谷(左)等人一起植樹護農地，但低調不...
總統府資政、詩人吳晟(右)今天和彰化縣長魏明谷(左)等人一起植樹護農地，但低調不願談女兒、北農總經理吳音寧爭議事件。記者林宛諭／攝影
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總統府資政、詩人吳晟今天在植樹活動中，呼籲改善農地汙染應種樹，但低調不願談女兒、...
總統府資政、詩人吳晟今天在植樹活動中，呼籲改善農地汙染應種樹，但低調不願談女兒、北農總經理吳音寧爭議事件。記者林宛諭／攝影
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吳音寧菜價北農

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