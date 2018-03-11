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吳音寧不懂財報影片瘋傳 北農主秘：她已能掌握財務

2018-03-11 18:40聯合報 記者張世杰╱即時報導

北農產運銷公司接連休市3天，衍伸菜價崩盤事件，北市府、農委會、北農一度隔空互槓，如今網路瘋傳北農總經理吳音寧去年於市議會備詢影片，當下市議員詢問是否看懂財報，吳數度表示「我有認真在學習」，遭質疑不適任，網友狠酸「年薪250萬的不專業總經理領高薪來學習？」 ；對此，記者致電吳音寧、對方未接電話，北農主秘路全利回應，總經理已經就任8個多月，對於相關業務跟財務已都能掌握。

台北市民國黨籍市議員徐世勳日前於臉書PO文，公布去年10月吳音寧於市議會備詢影片，畫面中，徐世勳詢問吳音寧是否看得懂報表，吳音寧當下多次強調「我有認真在學習」；徐世勳追問北農營收成長率，吳卻一度語塞、答不出來，徐則提醒，年薪超過140萬以上到250萬，年薪包含了獎金，要有經營管理的能力。

影片曝光後，引發外界熱議，也有多名網友質疑，一間公司總經理卻看不懂財報，狠酸「250萬實習生？」、「這位子就是酬庸」。

記者多次致電吳音寧，對方未接電話；北農主秘路全利回應，總經理上任後，相關業務跟財務都有積極瞭解，接任至今已經8個多月，對於相關業務跟財務已都能掌握。

北農人事案曾陷入市長柯文哲、民進黨、前雲林縣長張派三方角力，民進黨數度批評國民黨籍前總經理韓國瑜把北農盈餘濫發獎金；之後韓國瑜請辭獲准，董事長由民進黨籍、北市副市長陳景峻兼任，總經理職位一度喬不定，最後由民進黨推薦的吳音寧出線。

北農總經理吳音寧。圖／本報資料照
北農總經理吳音寧。圖／本報資料照
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北農吳音寧民進黨

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