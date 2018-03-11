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影／洪孟楷諷吳音寧 民進黨用250萬酬庸二百五

2018-03-11 11:29聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

台北果菜市場近期因連續休市造成菜價暴跌，北農總經理吳音寧神隱多天遭外界批評。國民黨發言人洪孟楷在臉書上分享吳音寧被質詢影片，吳被爆用年薪250萬聘來卻不知道公司營收。洪孟楷諷，民進黨政府只要顏色正確，不管什麼樣的二百五都有能到年薪250萬的機會，民眾還要忍受多久民進黨酬庸的二百五？

國民黨發言人洪孟楷。 圖／聯合報系資料照片
國民黨發言人洪孟楷。 圖／聯合報系資料照片
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洪孟楷表示，北農連休市讓高麗菜菜價暴跌，農民辛苦耕耘心血付之一炬，而北農與台北市府互踢皮球，現在網路瘋傳市議員質詢吳音寧影片，影片中對於自身業務完全不熟的吳音寧，只能傻笑、完全答不出議員提問。民進黨上任後不問專業、只看顏色，把前朝人馬換成自己人，北農也在爭議下換成毫無農業經驗的吳音寧，如今在沒有天災的情況下也讓高麗菜價暴跌，這種外行領導內行所產生悲劇結果就是農民受苦、全民買單。

洪孟楷指出，北農與台北市府間的矛盾更是毫不掩飾的明刀相對，有副市長在媒體前公審總經理，有總經理神隱後農委會長官陪同巡視，2018年台北市民進黨只要一天說不清是否自推人選，就會一天被現在的台北市府牽著鼻子走，兩邊責任互推，就是讓全台民眾又看了一個禮拜鬧劇，但互噴口水的結果也無法讓菜價回穩。

洪孟楷說，250萬年薪的概念就是要薪水不到3萬元的社會新鮮人不吃不喝6年10個月才能獲得，原來民進黨政府上任後最大的啟示就是，只要顏色正確，不管什麼樣的二百五都有能到年薪250萬的機會。如此激勵的故事，大家還不爭先搶辦民進黨黨證嗎？但人民已經無法再忍受，不把酬庸的二百五換掉、就等著人民來把你們淘汰。

民進黨北農洪孟楷

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