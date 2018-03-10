北農連休菜價崩 賴揆：北市府、農委會都有問題

北農因休市多日造成菜價崩跌，農委會主委林聰賢（左）與行政院長賴清德（右）昨天回應相關問題。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北農產公司接連休市引發蔬菜到貨爆量，市場價格崩跌，台北市長柯文哲還因此怒批農委會推卸責任。對此農委會主委林聰賢昨天在立法院表示，中央對果菜市場營運只有行政指導，不會介入，農委會和台北市之間要更多的協調；他也說，北農蔬菜交易量僅占百分之十幾，卻是菜價總指標，這樣的機制有問題，農委會會坦然面對，重新建立好的機制。

菜價問題延燒，柯文哲日前不滿農委會究責北市府，還強調「人為疏失大家都有責任」，形成北市府與農委會互槓。昨天行政院長賴清德在立法院表示，果菜市場、台北市政府有爭議在前，農委會疏失在後，沒發現「天公生」，多休三天也有責任，大家都有問題。

賴清德也強調，現在不是要追究而是解決問題，像是雲林縣啟動耕鋤解決農民損失，耕鋤掉農作物損失這個要事實認定，再來決定如何補償農民損失。

至於北農總經理吳音寧被質疑神隱多日，遭到兼任北農董事長的台北市副市長陳景峻當眾批評。林聰賢說，擔任北農公司的幹部，每天一早就要承擔重責大任，很辛苦，「但應該要承擔，在那個職位就是要承擔。」

林聰賢也說，農委會和台北市之間需要更多的協調和溝通，他和柯文哲都在一定決策過程內，但不一定參與到第一線的執行，其中一定還有很多要磨合的地方。

至於北農在春節連假後二度休市三天，影響春節後的菜價波動，民進黨立委劉建國詢問，今年度的休市日程安排，是去年七月六日由台北市市場管理處主持的一場會議決議，但農委會竟然缺席，是否因此導致這樣的結果？林聰賢說，該會議以往農委會也不會出席，且北農每年都休一樣的天數，關鍵是這次多休三天的天公生，加上產地氣候變化，年前寒流、年後天氣轉暖導致菜爆量。