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北農休市菜價崩 陳景峻：該道歉就要道歉

2018-03-08 01:05聯合報 記者張世杰╱即時報導

北農總經理吳音寧(左)神隱多日後，昨天晚間現身，與北市副市長、北農董事長陳景峻抵...
北農總經理吳音寧(左)神隱多日後，昨天晚間現身，與北市副市長、北農董事長陳景峻抵達拍賣市場，2人於事發後首度同台。記者張世杰／攝影
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北農產運銷公司果菜拍賣市春節後休市3天，衍伸菜價崩盤事件，北農總經理吳音寧神隱多日後，昨天晚間現身，稍早北市副市長、北農董事長陳景峻抵達拍賣市場，2人於事發後首度同台；對於休市風波延燒，陳景峻表示「該道歉就要道歉」，休市引起農民耕作混亂，甚至有血本無歸預期心理，「說實在我們應該感到抱歉」

媒體詢問，這次風波很大，為防止事情發生有要道歉？陳景峻表示，該道歉就要道歉，休市引起農民耕作混亂，甚至認為價格低、血本無歸，這種預期心裡，「說實在我們應該感到抱歉」，不應該給辛苦農民產生心裡恐慌，身為政府、身為主管機關，應該義不容辭跟農民說一聲道歉。

吳音寧指出，台北市市場處也有說，等開市處理完後，近期一定招開會議，邀集產銷單位共同討論，因應今年中秋節3天休市，及明年休市情形，做出一個改善。

媒體追問，總經理吳音寧表現已經有負起責任？陳景峻說，市場處將做整體調查報告，北農董事會未來也會針對這件事，會請北農說明，「我們是董事會聘任，也應該對董事會負起責任」。

媒體提到，農委會副主委陳吉仲提到，若外界認為休市安排要由農委會統籌，他們不排除去做。陳景峻說，法令上規定，地方主管機關做休市安排，若遇到問題中央可以下來協調，他不明白去年7月已決定今年休市班表，為何這半年，大家都沒發覺？

陳景峻接著說，當等到休市前1、2天，農委會才說這是北市府責任，他是不諒解這一點，未來該北市府負責，北市府就會負責，但中央本來就要有協調機制，認為不對就應該找大家商量，不是事情發生就說是北市府的錯，他相當不能諒解這件事。

北農人事案去年陷入市長柯文哲、民進黨、前雲林縣長張派三方角力，民進黨數度批評前總經理韓國瑜把北農盈餘濫發獎金；之後韓國瑜請辭獲准，董事長由民進黨籍、北市副市長陳景峻兼任，總經理職位一度喬不定，最後由民進黨推薦的吳音寧出線。

北農陳景峻民進黨

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