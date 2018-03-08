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吳音寧稱一直有向北市府報告 陳景峻當場洗臉嗆：哪時？

2018-03-08 01:01聯合報 記者張世杰╱即時報導

北農產運銷公司果菜拍賣市春節後休市3天，造成菜價崩盤，北農總經理吳音寧神隱多日後，昨天晚間現身，稍早北市副市長、北農董事長陳景峻前往拍賣市場視察，2人在事發後首度同台；媒體詢問，吳音寧稱事發後全程有跟北市府報告，陳景峻聽聞後當場洗臉，重話反問「她（指吳音寧）哪時全程跟我報告？」、「我不知道」，一旁吳音寧顯尷尬，趕緊解釋她一直在拍賣場坐鎮，所以未出席台北市下午記者會。

北市府昨天下午舉行記者會，由北農董事長陳景峻、北市府市場處長許玄謀主持，北市府提供出席名單包括北農總經理吳音寧，最後吳沒出席，遭諷持續「神隱」；陳景峻也撂話「所以我才會講，要拿權力，就說是總經理制；要講責任，就是董事長制」。

陳景峻昨天晚間11點半抵達北農拍賣市場，吳音寧親自迎接，2人在事件風波後首度公開同台，陳景峻下車後詢問狀況，吳音寧則一旁講解，雙方沒有特別互動。

2人接受媒體訪問時，陳景峻表示，目前進貨量1600噸，跟以往量差不多，成交價大概維持18至22元二左右，但陸續還有些貨要進來，實際貨量、成交價，要早上7、8點後才清楚；他強調，已要求市場處、北農，整件事所有狀況要有個報告，訂為北農營運的SOP。

媒體詢問，吳音寧稍早受訪時，說她過程中有不斷向北市府、農委會報告所掌握情形，陳景峻聽聞後隨即反問「她（指吳音寧）哪時全程跟我報告？」、「我不知道」，直接當場洗臉吳音寧。

一旁的吳音寧趕緊解釋她下午為何沒出席記者會，表示菜車進場後，她認為應該緊急掌握所有進貨量、在現場調度，所以接到台北市場處許玄謀電話，通知她參加記者會時，她跟處長說「現場狀況我很擔心」，所以沒有參加記者會，要把事情處理好最重要。

媒體詢問，北市府、北農之間溝通有無障礙？陳景峻說，溝通有沒有障礙，等市場處做書面報告，因為他完全不曉得任何狀況，他從媒體得到「總經理不見了」訊息，他也很害怕，並補一句「（吳音寧）今天有出現那就最好了」，市場處要完全把報告寫出來。

陳景峻隨後語氣加重，指為何媒體大炒大作，call-in節目完全說北市府不掌握狀況，這又是為什麼？都完全怪罪北市府，說北市府無能，雲林縣政府也在批判，這樣對北市府是傷害，要記取這教訓。

陳景峻昨晚11點半抵達北農拍賣市場，吳音寧親自迎接，2人在事件風波後首度公開同台...
陳景峻昨晚11點半抵達北農拍賣市場，吳音寧親自迎接，2人在事件風波後首度公開同台。記者張世杰／攝影
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