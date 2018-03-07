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台北果菜市場今延長拍賣 員工停休備戰

2018-03-07 23:58聯合報 記者邱瓊玉莊琇閔陳雅玲、何烱榮／連線報導

台北果菜批發市場連休三天後，今天將開市。 圖／聯合報系資料照片
台北果菜批發市場連休三天後，今天將開市。 圖／聯合報系資料照片
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台北果菜批發市場連休三天後，今天將開市；台北市副市長兼北農董事長陳景峻昨天表示，已要求全員停休、延長拍賣，今天所有到貨的果菜都要拍賣完，「多晚都一定要完成」。

至於中秋節將再遇上連休三天，陳景峻說，休這麼多天，對農民、市場都不利，已交代市場處立刻召集果菜、魚類及禽肉產銷相關團體、承銷人開會討論，看能不能分散休假，或三天減為兩天，避免再度發生類似問題。

為因應今天開市到貨量暴增，陳景峻表示，以往大概凌晨二時開市，營運到五、六時左右，但今天就算加班到中午十二時，都要拍賣完畢。

北農同時和所有認識的盤商打招呼，若碰到爆量情形，移到其他農場交易市場做交易，避免大家擠在一起，無法消化到貨量。

這波菜價崩跌究竟是休假因素、還是天候？菜農受害最嚴重的雲林縣農業處副處長許永瑜表示，氣候變暖加速蔬菜生長，又遇上北農連續休市，才讓菜價迅速下滑，二者都脫不了干係；北農平日交易量約一千六百多噸，連續休市後，開市首日就爆出三千噸的量，供過於求，價格當然受影響。

北農前董事長、現任台北市農會理事長莊龍彥表示，這次跌價風波，市場處、北農與農委會都有責任，輕忽密集休市的衝擊，也欠缺農產銷售的配套方針。

北農陳景峻菜價

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