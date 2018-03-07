直言集／吳音寧與農委會同框 中央地方心結更難解

2018-03-07 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉



北農總經理吳音寧（中）與農委會副主委陳吉仲（右）昨晚到台北農產運銷公司視察，並舉行記者會。她認為休市是蔬菜爆量的原因之一，但絕非主因。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

台北果菜批發市場連續休市風波越演越烈，兼任北農董事長的台北市副市長陳景峻昨天說明後續解決方案時，北農總經理吳音寧再度缺席，讓連日來承受的壓力與不滿一次爆發，劍指吳音寧一再「神隱」的行為，陷北市府於不義。但是到了晚間，吳音寧卻選擇與農委會副主委陳吉仲一起現身果菜市場，雖然首度打破沉默，但此舉恐讓北市府與農委會的怨懟心結加深加重。

這幾天很多人都在問，身為總經理的吳音寧為何沒出面說明；據了解，向來強調「把工作做好」的吳音寧，一再缺席北市府的會議，這幾天忙著聯絡產銷單位，處理今天開市的事宜。以她過去低調、又不理會旁人異樣眼光的行事風格 ，會有這樣的結果，完全不令人意外。

除了性格使然，北農有北市府、農委會兩大股東，當初吳音寧的人事，也是政治協商的結果，因此她在面對菜價崩跌危機，當兩大股東互嗆時，該站在哪一邊確實為難。但不管如何，面對危機幾乎完全不吭氣，也只由北市府出面救火，端在國人面前，就是不稱職的表現，忘了自己掌管這麼大的產銷平台。

不論吳音寧當初是否由農委會副主委陳吉仲推薦，在這個當口，總經理和董事長理應一起站出來，農委會、北市府一起面對問題、解決危機；沒想到，吳音寧卻只選擇站在陳吉仲身邊，一起視察果菜市場。北市府和農委會更是持續隔空對嗆，這難免勾起一年多前人事鬥爭的恩怨情仇，局面恐怕越弄越擰。

如同吳音寧昨晚所言，休市不是造成菜價劇烈波動的唯一因素，天候也是幫凶。既然如此，具體說明、設法解決就好，何必閃閃躲躲，讓中央、地方連日互槓，甚至連最後出面解釋的選擇，更讓北市府和農委會心結更難化解，一個單純的民生議題，演變成「天災」加「人禍」政治風暴。