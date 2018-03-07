休市風波 陳景峻連批農委會、總座吳音寧

針對台北果菜市場休市導致菜價崩跌，台北市副市長兼北農董事長陳景峻（右）與市場處長許玄謀昨開記者會，拿出會議資料說明休市決策過程，同時提出今天開市因應措施。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

台北農產果菜市場連續休市後出現菜價崩盤，北市府成眾矢之的； 兼任北農董事長的台北市副市長陳景峻，昨天砲轟農委會推卸責任，強調中央與地方應是夥伴關係，遇到問題共同面對，而不是講到權力時，就說自己權力最大，遇到事情就說自己沒有責任。

對於北農總經理吳音寧缺席記者會，陳景峻也相當不滿，冷哼一聲說，「要拿權力，就說是總經理制；要講責任，就是董事長制」。北市府市場處長許玄謀說，昨天上午有和吳音寧通電話，通知出席記者會，當時吳音寧說會做整體考量。

儘管吳音寧昨天下午沒現身，未與陳景峻一起出席記者會，到了晚上，吳音寧則是與農委會副主委陳吉仲到果菜市場視察。對於台北果菜批發市場多日休市，導致菜爆量價跌，吳音寧在風波後首度表示，北農代表於去年討論休假時，就有提出不妥，但因與會代表強力表示休假需求，因此才會通過。

吳音寧說，休市三天是蔬菜爆量的原因之一，但絕非主因，年前因為寒流，果菜到貨量少，比平時少了百分之十六，年後因天氣回暖，蔬菜生長快、到貨量大，加上年後連續休市，才造成菜價劇烈波動。

至於會不會因此下台？吳音寧重複表示，她是董事會聘任的總經理。

農委會副主委陳吉仲則在一旁補充表示，下周將把所有法規、會議紀錄等都公開說明。

陳景峻則說，身為北農總經理，應該要勇於負責，這關係到民生物資、農民生計，應該勇於承擔。媒體詢問「吳音寧是否該下台？」陳景峻回說，「我不知道」，這是董事會決定，吳音寧的行為是否恰當，交由公眾評論。

吳音寧先前始終「神隱」，放任北市府和農委會互槓，媒體追問會不會覺得吳音寧陷北市府於不義，陳景峻點頭大嘆：「我有感覺到」。

針對農委會指稱，休市是北市府市場處的決定，應負全責。許玄謀昨出示去年七月六日會議紀錄，指當初休市決議是產銷雙方共識，農委會如果有疑慮，當時就應出面協調，不是把責任推給市府。

陳景峻表示，北市一年蔬菜生產總量僅占全國百分之十六，台北果菜批發市場僅是一個銷售平台，農委會應該未雨綢繆，調配每個縣市市場的交易量，但農委會完全沒有動作，等到有壓力就把問題丟給台北市 。

陳景峻說，中央地方應是夥伴關係，而非遇到事情相互推諉，不敢承擔責任。