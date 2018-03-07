吳音寧神隱陷北市府不義？ 陳景峻嘆：我有感覺到

2018-03-07 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



吳音寧。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

台北果菜市場連續休市致菜價下跌，北農頓時成了箭靶，不僅農委會槓上北市府，台北市長柯文哲昨更嗆「不然以後總經理由我指派，完全執政、完全負責」。由於台北果菜市場明天即將開市，北市府今天下午緊急召開記者會，說明開市後的因應措施。

只見記者會由北農董事長陳景峻、北市府市場處長許玄謀主持，北農總經理吳音寧依舊持續「神隱」。被問到為什麼吳音寧還是神隱，陳景峻顯得相當不滿，先是冷哼一聲，大酸「所以我才會講，要拿權力，就說是總經理制；要講責任，就是董事長制」。

許玄謀表示，今早有和吳音寧通電話，已通知吳音寧要出席，市場處主秘也有通知，通知吳音寧要出席。

至於吳音寧是否有答應要出席？陳景峻強調，這不是答不答應，而是就應該要來。

陳景峻不滿表示，身為北農總經理，應該要勇於負責，吳音寧缺席記者的行逕洽不洽當，應該交由公眾評論，這是關係到民生物資、農民生計，應該要勇於承擔去處理。

媒體追問，身為董事長的陳景峻是不是管不動吳音寧？陳景峻說，這是相互尊重，各司其職，我代表北市府去做政策說明，相關人事運用、現場營運、公司章程等，就是由總經理負責，這是彼此角色扮演，自己要很清楚。

不過由於吳音寧如今神隱，放北市府和農委會互槓，外界質疑是否是在陷北市府於不義？陳景峻俊則是大嘆「我有感覺到」。