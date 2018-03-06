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休市菜價崩 賴揆：北農董事會也要負責

2018-03-06 19:47中央社 台北6日電

行政院長賴清德在立院備詢。聯合報系記者陳柏亨／攝影
行政院長賴清德在立院備詢。聯合報系記者陳柏亨／攝影
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國民黨立委張麗善今天說，北農休市衝擊菜價，農委會、北市府、北農都要負責；行政院長賴清德說，台北農產運銷公司董事會也要負責，「你們家也派很多席董事在裡面不是嗎？」

台北農產運銷公司果菜批發市場自2月24日至3月7日期間，有兩次連3天休市，接連休市，加上氣候溫暖蔬菜成長快速，引發農產拍賣爆量價跌，尤其葉菜類受衝擊最大，菜農叫苦連天。

為因應北農休市造成的蔬菜銷售問題，雲林縣長李進勇今天表示，全力護農，加強促銷、冷藏及補助耕鋤，農民可選擇冷藏或耕鋤，縣府完全配合，呼籲農民掌握時機登記，減少損失。

張麗善今天在立法院總質詢時表示，農民的損失，為何是由雲林縣來補貼？台北市、農委會和台北農產運銷公司完全不需要檢討疏失嗎？列席備詢的賴清德說，現在還是先解決問題，責任的追究不妨在下個階段再來進行。

張麗善說，解決問題的第一步，就是先彌補農民這段時間，因為休市而造成的損失，補足成本價的差價，以及耕鋤費用，要由農委會、台北市政府、台北農產運銷公司負責；她也說，這三個單位要共同負全責，各負三分之一，因為台北農產運銷公司就是這三個單位組成的。

賴清德則表示，這要看責任的輕重，若要論責檢討，台北農產運銷公司董事會也要負責，「你們家也派很多席董事在裡面不是嗎」？「大家很清楚你們張家有辦法影響農產運銷公司」，妳都沒有談到農產運銷公司，這樣也不公平，不是嗎？

賴清德說，他現在要的是先解決問題，若要討論責任，也就可以一起討論董事會。張麗善說，解決問題就是要對農民的損失，給予合理的補助與賠償，賴清德則說，這本來就在討論的範圍。

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