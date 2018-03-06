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解決蔬菜爆量 雲縣：補助農民耕鋤

2018-03-06 00:38聯合報 記者陳雅玲／雲林縣報導

因休市造成菜價崩盤，雲林農民準備耕鋤葉菜類減少損失。 圖／本報資料照片
因休市造成菜價崩盤，雲林農民準備耕鋤葉菜類減少損失。 圖／本報資料照片
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台北農產頻繁休市造成菜價崩盤，雲林許多農民準備耕鋤葉菜類。雲林縣長李進勇昨緊急開會，提出促銷、預冷及耕鋤等應變方案，農民短期葉菜類如有意耕鋤，本月十日前至農會或合作社場完成登記及耕鋤，縣府一公頃補貼七萬五千元。

李進勇原本要求農糧署補助耕鋤經費，但昨晚決定由雲林縣府自己補助耕鋤。

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