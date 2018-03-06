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怕菜價再崩 「北農別再3連休」

2018-03-06 00:38聯合報 記者雷光涵／台北報導

北農休市風波造成菜價大跌，雲林縣的菜攤子，出現高麗菜一粒15元，葉菜類一把只要5...
北農休市風波造成菜價大跌，雲林縣的菜攤子，出現高麗菜一粒15元，葉菜類一把只要5元的低價。 記者蔡維斌／攝影
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北農產運銷公司昨起又連休三天，為春節過後第二度三連休。為防開市後又量多價跌，農委會這次啟動五項蔬菜調節措施，訂出後天開市蔬菜到貨量兩千七百公噸內，每公斤平均價格在十八至廿元間的目標。農委會副主委陳吉仲說，已行文建議北市中秋勿再排三連休，未來會強烈建議地方，除春節外，勿排三連休。

農委會昨邀相關單位開會並召開記者會。陳吉仲特別強調，北農總經理吳音寧遭質疑「神隱」，但他上周每天與吳聯絡五、六次，且休市日非北農安排，依法權責為台北市政府市場處。

日前每年都會休市的大年初九「天公生」適逢周六，與周一固定休市日連休三天，以致台北果菜市場二月廿七日開市後，到貨量爆三千公噸，成交價格大跌；昨起又因元宵節過後休兩天，又遇周一而連休三天。

陳吉仲說，一○五年元宵節有過三連休、產銷未出狀況，但未曾有連兩次三連休，加上過年氣候太好，收成過剩，上回發現三連休造成衝擊後，已請北市府這次改二連休，但因涉及物流等技術性問題，北市府及北農回覆時間緊促，來不及縮短休市日。

農委會已請二崙、新港農會等短期葉菜類供應單位，分散供應市場，另適逢日本寒冬大雪，已出口約一千一百餘公噸，還有超過兩千三百公噸出口需求，預估會持續出口至五月；全台四大果菜市場將比照春節前加強作業模式，拍賣場現場工作人員全部停止輪休，投入拍賣交易作業並延長拍賣時間。

農糧署副署長蘇茂祥也說，已要求各地農會利用農糧署輔導的真空預冷及冷藏庫等相關設備進行貯藏，短期葉菜類可保存一周，不必在開市後立刻出貨。連續採收的瓜菜類已輔導農團與生鮮超市、量販店等直銷通路，契約供應。

陳吉仲說，過去五年春節後的平均價格是每公斤十八至廿元，調節措施啟動後，農委會有信心後天開市可維持此水準，「歡迎各界檢驗」。

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