休市衝擊菜價 北市市場處：將開會檢討

2018-03-05 22:16 中央社 台北5日電



台北果菜批發市場2月底到3月初有兩次連3天休市日，衝擊菜價。台北市市場處今晚表示，休市日由產銷雙方共同決定，將儘速開會檢討，未來擬定年度休市日將避免連休3天為原則。

台北果菜批發市場自2月24日至3月7日期間，有兩次連3天休市，接連休市，加上氣候溫暖蔬菜成長快速，引發農產拍賣爆量價跌，尤其葉菜類受衝擊最大，菜農叫苦連天。

市場處今晚發布新聞稿表示，為避免連續休市導致價跌傷農，往後擬定新年度休市日時，除春節連假之外，將以避免連休3天為原則，近期也將儘速開會檢討休市問題。

此外，由於今年度後續還有中秋節有連休3天的規劃，最近將邀集相關單位研商相關調整事宜。

市場處說明，北市農產、漁產、禽肉批發市場的休市日，是由市場處在前一年度的6至8月間邀集果菜、魚類和禽肉產銷相關團體，以及北市公有零售市場攤商權益促進會一起召開會議，共同研商訂定後公告實施，以便產銷消三方可提早安排生產供應、貨物運輸及消費採買等契作訂定和生產配送。

同時，在考慮民眾週末採買需求，北市批發市場慣例於每週一休市；若逢節日安排的休市日則包括農曆春節（除夕至初五）、正月初九天公生禁屠日、元宵節後兩天、清明節當天及隔天、端午節後兩天、中元節後兩天及中秋節後兩天。

市場處說，此為多年來安排休市的共識，所以休市日臨時調整並無益產地農民。

由於北市批發市場主要功能為快速集散貨物和透過拍賣形成公平、公正價格，市場處指出，若遇節前或類似今年連休3天後的大量到貨情況時，會請台北農產公司延長拍賣時間、協助宣導承銷人加強採購、調整批發市場卸貨場地及進行交通疏散等措施，必要時也會宣導供應單位分散市場供貨。

依據農委會統計資料顯示，民國105年的北市批發市場交易量占總生產量16.86%。

市場處表示，全台農產品供需穩定與否，仍有賴農委會進行整體調配，包括對供應單位宣導依日場交易日調配生產量、分散供應市場、提升產地短期貯藏能力、輔導產地辦理外銷等，北市為消費地市場，穩定供需有賴產銷共同合作。