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北農休市害菜價跌？柯P力挺陳景峻「農委會知情」

2018-03-03 12:19聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北農產公司果菜拍賣市場在短短半個月內兩次連3天休市，使菜農有菜無處賣，菜價崩盤，農委會和督導北農業務的台北市副市長陳景峻也雙雙槓上。對此台北市長柯文哲說，這一兩天會開始想辦法補救，比如開市當天延長工作時間，會很快應變。

最近菜價大跌的原因，主因是農曆春節期間休市5天後，北農到貨爆量，雲林高麗菜春節前每公斤從17元跌剩2元；農民質疑年後才剛開市，2月24日又立刻休市3天，3月5日元宵節還要再休3天，如何出貨？要出給誰？只能眼睜睜看拍賣價被打趴。

面對農民的怒火，中央地方的主管單位還互踢皮球，農委會副主委陳吉仲要求北市說明為何會做出連連休市的決策，而北市副市長陳景峻則說，去年7月北市市場處與供應商、產地共同決議休市的日期，農委會也知情。

雖然農委會推說，他們僅是列席，並不參與表決和決策，慣例也不會出席。但對此柯文哲也有意見，他今天上午受訪表示，雖然農委會沒有派人來，「但好歹會議紀錄大家都看過」。

柯文哲說，事情發生就發生了，大家常第一時間「脊椎反射」先推給別人，但其實休市時間是1年前就共同決定，農委會也應看過會議紀錄，還是要先緊急處理。

依計畫，3月5日果菜批發還要元宵節休市3天，能否緊急喊卡？柯文哲說，批發休市牽一髮動全身，「不太可能」。

柯表示，農產公司要放假，魚市、畜產、家禽也要一起放，不能買菜有魚有鴨沒有菜，所以元宵先「補救」，至於明年怎處理，大家先學到機驗，並說「我看大都會是沒有辦法放3天（假）」。

台北市長柯文哲今上午出席萬華區新和國小校舍改建動土典禮。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲今上午出席萬華區新和國小校舍改建動土典禮。記者魏莨伊／攝影
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