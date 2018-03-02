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美參院通過台旅法 高碩泰：正面但不能一廂情願

2018-03-02 11:59聯合報 記者張加╱即時報導

美國聯邦參議院全院日前通過「台灣旅行法」，駐美代表高碩泰1日在華府表示，台灣旅行法案最新發展很正面、鼓舞，但也不能一廂情願，要繼續努力推動合作落實。

高碩泰1日出席在雙橡園舉辦的僑務委員會續聘與新聘僑務榮譽職人員聘書頒發儀式，會後受訪指出，「透過台灣旅行法案最新發展，很正面、很鼓舞，但是我們也希望一步一腳印，我們也不能一廂情願」；如何與美方透過更多溝通與互信，讓目前雙方推動的一些合作落實，這部分我方會繼續努力。

高碩泰說，美國國會參議院、眾議院表達了善意與支持，我方非常感謝，下一步希望繼續與美方落實，提升雙方交流。

至於美方是否可能在美國在台協會新址今年6月落成啟用時，派現任官員訪台？高碩泰僅表示無需太多揣測，但可確定的是，我方一定會在各種可能的情況下，與美方透過密切溝通，以創造大家共同利益。

高碩泰在儀式致詞時也提及「台灣旅行法」指出，參院無異議通過台灣旅行法案，準備送到白宮給川普總統簽署成為正式的法律；台美關係需要在不同的情境來提升、加強雙方交流。

高碩泰表示，美國國會的強烈意願、支持台灣、支持中華民國之外，他身為中華民國駐外代表，重要任務是如何與美方行政部門加強溝通，在如此善意與支持之下，落實雙方很多相關推案。

參議院全院28日通過「台灣旅行法」，尚待總統川普簽署成法。美國國務院東亞局發言人凱維1日透過電子郵件指出，美國對台政策不變，仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

駐美代表高碩泰1日在華府雙橡園活動後受訪表示，台灣旅行法案最新發展很正面、鼓舞，...
駐美代表高碩泰1日在華府雙橡園活動後受訪表示，台灣旅行法案最新發展很正面、鼓舞，但也不能一廂情願，要繼續努力推動美台合作落實。華盛頓記者張加／攝影
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台灣旅行法高碩泰
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