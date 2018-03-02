台灣旅行法通過 陸：堅決反對

2018-03-02 11:31 中央社 北京2日電



針對美國參議院通過「台灣旅行法」，中國國台辦發言人安峰山今天聲稱，國台辦除堅決反對外，也要「正告台灣方面不要挾洋自重，否則只會引火燒身」。

中國國務院台灣事務辦公室上午是以安峰山答記者問的形式，以書面作上述表示。

安峰山說，美國國會通過一系列涉台法案「嚴重違反『一個中國原則』和『中美三個聯合公報』規定」，國台辦堅決反對。

他並聲稱，國台辦也要「正告台灣方面不要挾洋自重，否則只會引火燒身」。