台灣旅行法通過 排除台美官員互訪障礙

2018-03-01 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑜萱 ╱即時報導



大陸國台辦宣布對台政策利多的翌日，傳來美國參院「一致同意」通過「台灣旅行法」，未來如川普總統簽署生效，對台美關係言將是更進一步突破，但政治大學國際事務學院副院長黃奎博提醒，台灣只能高興一時，對北京而言，「台灣旅行法」形同打破「台灣關係法」中「人民」對「人民」交流的定義，拉到官方層級，北京可能對台灣外交與國際空間有更強烈的動作。

黃奎博表示，台灣要留心區分，通過台灣旅行法，代表的是國會氣氛，不等於行政部門；國會議員來來去去，哪天這些友台（或基於反中而支持）的議員下台，台灣在美國國會的力量，是否還有現在的優勢？

他也認為，蔡政府要小心因應，美國行政部門是否會認為此法案是台灣在美國國會運作過了頭。一九九五年李登輝康乃爾大學之行，雖然被認為是我外交上的一大突破，但這次訪問也造成兩岸緊張關係升高；而美國後來也因行政不滿立法干涉，導致我官員赴美的行政窗口更低，就是一例。

淡江大學國際事務戰略所副教授黃介正表示，美國總統通常不會否決國會壓倒性通過的法案，台灣旅行法若成為正式法律，可說是平反我長達卅九年的「歧視性外交待遇」，但還是要看未來行政部門執行時，是否往對台有利面思考。

他解釋，台灣旅行法可看成是，美國國會給行政的一項政策工具，用以調節美台關係；但高層互訪不是請客吃飯，首長出國也不是旅遊觀光，必然要有充分的誘因與理由，以及夠分量的預期成果；而這些重大議題的內容、時間點、北京反彈的力道評估、對兩岸關係傷害程度等，對台灣是利是弊，更是我們要拿捏的。

大陸卅一條惠台措施甫出，文化大學社會科學院院長趙建民表示，時間點真是恰巧，正也反映了美中台三邊關係的敏感與需要補強。台灣旅行法通過，讓台美雙方得以更密切溝通、減少誤會，從這點看是好事，但他認為，以台中美三方關係的敏感性與複雜性，任兩方的單線突出發展，都有危險性。