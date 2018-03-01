基隆市警局蔣公銅像搬桃園？桃市風管處：沒收到公文

基隆市警察局主秘廖誌銘表示，市警局和市政府立場一致，政治塑像不應擺放辦公空間內，蔣公銅像今天下午用帆布包起來，是因應樓梯間整修，天花板、牆面有漏水情形，避免銅像被油漆滴到才覆蓋。

「不是刻意包起來！」廖誌銘說，蔣公銅像重達好幾頓，下方還有大理石基座，並不是因為早上市議員抗議，下午就急著包起來立刻搬走，而警局目前已和兩蔣文化園區接洽中，另還得雇工由吊車搬運，不會立即就搬走。

關於全台只剩基隆市警局有蔣公銅像疑慮，廖誌銘指出，警局從日據時代就在這，民國74年重建後，不像各縣市警局有翻修或另址新蓋，才會一直保留銅像。

也有基層警員感嘆，這尊蔣公從警局建立至今就有，鎮守了將近30年，比大多數員警都還資深，突如其來就說要搬走，甚至開玩笑說，也沒請示蔣公願不願意，不怕他晚上會託夢說不想搬家。