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基隆市警局蔣公銅像搬桃園？桃市風管處：沒收到公文

2018-03-01 19:44聯合報 記者許政榆曾健祐╱即時報導

基隆市警察局主秘廖誌銘表示，市警局和市政府立場一致，政治塑像不應擺放辦公空間內，蔣公銅像今天下午用帆布包起來，是因應樓梯間整修，天花板、牆面有漏水情形，避免銅像被油漆滴到才覆蓋。

「不是刻意包起來！」廖誌銘說，蔣公銅像重達好幾頓，下方還有大理石基座，並不是因為早上市議員抗議，下午就急著包起來立刻搬走，而警局目前已和兩蔣文化園區接洽中，另還得雇工由吊車搬運，不會立即就搬走。

關於全台只剩基隆市警局有蔣公銅像疑慮，廖誌銘指出，警局從日據時代就在這，民國74年重建後，不像各縣市警局有翻修或另址新蓋，才會一直保留銅像。

也有基層警員感嘆，這尊蔣公從警局建立至今就有，鎮守了將近30年，比大多數員警都還資深，突如其來就說要搬走，甚至開玩笑說，也沒請示蔣公願不願意，不怕他晚上會託夢說不想搬家。

不過桃園市風景管理處表示，大溪慈湖紀念銅像雕塑公園內有近兩百座蔣公銅像，皆由全台各地捐贈而來，由於銅像擺放有站、坐、半身、全身等不同姿勢，銅像擺放位置以步道串聯，由於空間有限，基隆市警局坐姿銅像體積大，且目前無收到基隆市警局移置銅像的公文，有意將銅像捐贈至大溪，可先行文至桃園市府，進一步再會勘研議。

桃園大溪慈湖紀念銅像雕塑公園。記者許政榆／攝影
桃園大溪慈湖紀念銅像雕塑公園。記者許政榆／攝影
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基隆市警局蔣介石銅像被抗議後包成木乃伊。圖／警方提供
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