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一早要求搬蔣光銅像 下午就打包好 警局：沒有刻意

2018-03-01 19:23聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園慈湖蔣中正棺柩昨天228遭潑紅漆抗議，基隆市議員游祥耀今一早要求基隆市警察局移除擺在局內的蔣公銅像，但有民眾發現銅像下午就已經被「打包好」，認為警局效率超級快；警方則回應，剛好樓梯間施工上漆，並非刻意用帆布遮蓋。

游祥耀指出，警局是治安最高單位，銅像擺在那很不洽當，要求市警局限期移除，但有人發現，早上市議員開完記者會，銅像下午被用藍色帆布整座打包好，以為警察局立刻就要搬離，直呼效率超級高。

對此，基隆市警察局主秘廖誌銘表示，市警局和市政府立場一致，政治塑像不應擺放辦公空間內，蔣公銅像今天下午用帆布包起來，是因應樓梯間整修，天花板、牆面有漏水情形，避免銅像被油漆滴到才覆蓋。

廖誌銘說，並不是因為早上接獲市議員反應，下午就急著包起來立刻搬走，之後警局打算將銅像贈與桃園慈湖兩蔣文化園區，目前仍在接洽中；他也強調，銅像重達上噸下方還有大理石基座，另還得雇工由吊車搬運，不會立即就搬走。

關於全台只剩基隆市警局有蔣公銅像疑慮，廖誌銘指出，警局從日治時代就在這，民國74年重建後，不像各縣市警局有翻修或另址新蓋，才會一直保留銅像至今。

也有基層警員感嘆，這座蔣公銅像從警局建立至今就有，鎮守了30年多年，比大多數員警都還資深，突如其來就說要搬走，甚至開玩笑說，也沒請示蔣公願不願意，不怕他晚上會託夢說不想搬家。

蔣公銅像下午被打包起來。圖／讀者提供
蔣公銅像下午被打包起來。圖／讀者提供
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警局內的蔣公銅像。圖／報系資料照
警局內的蔣公銅像。圖／報系資料照
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