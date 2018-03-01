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李家同嘆：學測英文作文逾萬人零分 全國無動於衷

退警號召甲級動員護蔣公 怒斥「老蔣沒了誰來買豆干」

2018-03-01 16:41聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園大溪蔣公陵寢昨日遭台獨人士潑紅漆，桃園市觀光旅遊產業工會理事長李志宏、常務理事張緒祥今日下午特地前往大溪陵寢，表示本來希望在臉書號召，看有沒有想關心老蔣的人會來，「但結果吸引那麼多警察，這不是我的本意啊」，一番話讓現場維安警察苦笑。

大溪分局表示，昨日慈湖陵寢遭潑漆，除追查涉案相關9名人士身份外，今日上午9點開始，市警局也調派大溪、八德、平鎮、中壢、龍潭等200名警力，加強慈湖園區週邊巡邏。截至今日下午4點，未傳出有任何抗議或不法事件發生。

民國92年自航警局退休的員警張緒祥，退休後於桃園市觀光旅遊產業工會服務，昨日見慈湖陵寢遭到有心人士潑紅漆破壞，於臉書上憤怒發文「沈默的大眾，忍無可忍的時候，該站出來了，不能再讓倭寇餘孽侮辱中華民國」，甚至要「甲級動員護蔣公」，號召今日下午15點於慈湖陵寢集合，「憲兵做不到的我們來，請大家一起來捍衛我們敬愛的領袖，蔣公的尊嚴」，引起警方關注，最後僅張、李和李的父母4人到場聲援。

張緒祥說，老蔣受到那麼大屈辱，身邊竟然都沒人保護，軍方無法保護老蔣安全，「連死了都不得安寧」。他認為，桃園大溪為觀光大鎮，幾乎都靠兩蔣園區觀光資源吸引遊客，因此遊客來玩順便買豆干，刺激買氣，結果昨天一潑漆，重創大溪觀光，「老蔣沒了，豆干誰來買」，認為此事件很傷桃園產業。

「有教養的國民不應該做這種事」張緒祥說，對於過去歷史事件，不應該以牙還牙，且中國人自古以來注重休養，強烈意識形態「還潑人家祖墳」，是沒有教養的行為，也間接影響大溪觀光命脈。

市議員楊朝偉指出，對大溪人來說，要觀光不要政治對立，事發後，慈湖兩蔣園區已經沒有觀光客，商家叫苦連天，這不是大溪人所要的。以往只是銅像潑漆，如今是針對靈柩，這是犯了國人的大忌。且事發後國民黨中央黨部、黨主席都沒有對此事做出作為，應該要嚴正譴責這樣的行為。

桃園慈湖陵寢昨日遭潑紅漆，今日大溪警分局加派200名警力巡邏維安，慈湖園區停車場...
桃園慈湖陵寢昨日遭潑紅漆，今日大溪警分局加派200名警力巡邏維安，慈湖園區停車場實施管制。記者許政榆／攝影
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大溪慈湖陵寢昨早遭潑紅漆，經過警方封閉蒐證之後，今天開始清理，據市議員楊朝偉最新...
大溪慈湖陵寢昨早遭潑紅漆，經過警方封閉蒐證之後，今天開始清理，據市議員楊朝偉最新提供照片，靈柩等已不見紅漆，但地毯、窗簾仍殘留紅漆，還未清理完畢。圖／市議員楊朝偉提供
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大溪慈湖陵寢昨早遭潑紅漆，經過警方封閉蒐證之後，今天開始清理，雖靈柩等已不見紅漆...
大溪慈湖陵寢昨早遭潑紅漆，經過警方封閉蒐證之後，今天開始清理，雖靈柩等已不見紅漆，但地毯、窗簾仍殘留紅漆，還未清理完畢。圖／市議員楊朝偉提供
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桃園慈湖陵寢昨日遭潑紅漆，今桃園憲兵205指揮部、大溪警分局、桃園市風管處皆派人...
桃園慈湖陵寢昨日遭潑紅漆，今桃園憲兵205指揮部、大溪警分局、桃園市風管處皆派人加強安全維護，強化管理人員敏感度。記者許政榆／攝影
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桃園市觀光旅遊產業工會常務理事張緒祥於臉書號召「甲級動員護蔣公」行動，理事長李志...
桃園市觀光旅遊產業工會常務理事張緒祥於臉書號召「甲級動員護蔣公」行動，理事長李志宏響應活動，今日下午前往大溪陵聲援。記者許政榆／攝影
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桃園慈湖陵寢昨日遭潑紅漆，今日大溪警分局加派200名警力巡邏維安。記者許政榆／攝...
桃園慈湖陵寢昨日遭潑紅漆，今日大溪警分局加派200名警力巡邏維安。記者許政榆／攝影
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