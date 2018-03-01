獨派潑漆稱「看不到正義的路」命理師：恐有嚴重後果

2018-03-01 16:56 聯合新聞網 綜合報導



大溪慈湖故總統蔣介石陵寢棺柩、遺像遭獨派青年潑漆。圖／翻攝自「FETN-蠻番島嶼社」臉書 分享 facebook

昨日二二八和平紀念日，桃園大溪慈湖蔣公陵寢遭獨派青年闖入、朝棺柩潑紅漆，對此國防部針對不法人士強烈譴責，也將研擬加強陵寢管制，但有命理老師感應到靈柩旁有護衛對此感到憤怒，擔憂潑漆者「恐怕會發生嚴重後果」。

大溪慈湖蔣公陵寢遭獨派團體潑漆，事後更高調放上影片，警方目前已掌握涉案的六名獨派男女，他們也在臉書「FETN – 蠻番島嶼社」PO出照片及訊息，潑漆當時他們更高喊「去除支那威權、建立台灣共和」，警方也將針對涉案者以毀損罪嫌偵辦，蔣公陵寢遭潑漆更是創了設置43年來的首例，對此有命理老師斷言：「靈柩旁的侍衛很憤怒，這件事不會就這樣結束。」

桃園市大溪區慈湖陵寢的前總統蔣中正靈柩，遭民眾潑灑紅漆，署名「FETN－蠻番島嶼社」28日在臉書貼出「青年獨派228行動聲明」以及照片（圖）。圖取自FETN－蠻番島嶼社臉書／中央社 分享 facebook

據《自由時報》報導，命理老師江嘉葉表示，她從現場照片感應到靈柩旁有穿著軍服的護衛、疑是蔣介石以前的部下，而這些護衛對於潑漆行為「很憤怒，恐怕會展開報復」，江嘉葉表示：「有人到你家潑漆已經受不了，更何況那些鬼神，鬼是無形的，要怎麼捉弄你都可以。」，並指出潑漆的當事人可能會有嚴重後果，傷害的程度如何還得端看當事人的福報夠不夠。

而一開始PO出潑漆影片的臉書社團「FETN – 蠻番島嶼社」目前已經連結到「做伙來講台語，sńg kah 烏 mà-mà 好無？」，該社團PO文表示所有潑漆文章都已被下架，並表示「在中華民國底下要做正確的事有多困難，根本就看不到任何正義的路」、「一起來建國，一起來找回台灣的主體好不好」，而疑似涉案的六名男女，目前警方已由通知到案說明。