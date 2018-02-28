昨天才為駐防慈湖官兵寢室改善招標 今天駐地被潑漆

2018-02-28 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



慈湖陵寢遭臉書獨派社團闖入對著蔣中正靈柩撥漆，引發外界對軍方執行任務能力關切。其實主政的後備指揮部近期才準備耗資近150萬元，公開招標要為駐守當地的官兵寢室進行整修工程。這筆預算也經民進黨席次佔多數的立法院同意通過，才會付諸招標，政府顯然同意軍方繼續駐守慈湖，為兩蔣園區駐防維護安全。