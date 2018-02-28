蔣介石棺柩遭潑漆 蔣萬安：非常痛心和遺憾

2018-02-28 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安。 聯合報系記者徐偉真／攝影 分享 facebook

桃園慈湖陵寢今上午遭獨派青年闖入，越過紅龍柱朝蔣介石棺柩潑灑紅漆。蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安表示，任何如此激烈、甚至逾越法律的行為，是無法得到台灣社會普遍的認同，他感到非常痛心和遺憾。這樣的行為只會加深對立，更無助台灣社會和解。

國民黨團書記長李彥秀表示，過去民進黨只把二二八當成獲取政治利益的消費工具，拿來操作族群對立的手段，助長對立的認知與激烈行為。如果真的希望憑藉二二八歷史而得到學習，讓台灣更好，就更不該以去脈絡化的角度解讀，更不該有報復式的作為。