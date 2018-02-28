蔣中正棺柩遭潑漆 李嘉宇：清除威權遺緒

2018-02-28 19:44 中央社 台北28日電



參與的青年獨派團體自由台灣黨李嘉宇下午舉行記者會說。聯合報系記者黃義書／攝影 分享 facebook

故總統蔣中正棺柩遭潑漆，參與者之一的自由台灣黨組織部主任李嘉宇今天表示，將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在昔日獨裁者停靈的棺柩，是要表達「清除威權遺緒」。

李嘉宇下午接受中央社記者訪問時說明經過，上午7、8時共有18位夥伴分別從台北市和台中市出發，前往放置蔣中正靈柩的桃園市大溪區慈湖陵寢會合。這些夥伴當中，大約一半是大學生，另一半是青年獨派。在10時許，他和幾位朋友將紅漆潑灑向靈櫬，陵寢管理處人員來不及反應。

談及潑漆蔣中正棺柩的動機，李嘉宇說，很明確，就是要表達「清除威權遺緒」。

李嘉宇認為，「中華民國」和「中國國民黨」這個「外來政權」在台灣並沒有統治的正當性，過去蔣中正是靠著二二八事件和白色恐怖等手段來統治台灣。

他說，台灣已經走向「轉型正義」時代，卻還繼續花費台灣人民的納稅錢用於所謂「前總統蔣中正靈柩」，等於「供養」壓迫台灣人民的元凶，實在沒有道理。

李嘉宇表示，肯定蔡政府努力使得立法院於2017年12月5日三讀通過促進轉型正義條例，但是如果不能把「中華民國」和「中國國民黨」定義為「犯罪組織」，恐怕將來種種有關「轉型正義」的努力，最後都只會落得被「行政和解」取代。

對於潑漆蔣中正陵寢之後，有沒有打算主動向警方到案說明？李嘉宇說，幾位參與行動的夥伴目前還沒有做出決定，但會在收到警方通知之後勇敢面對。